Стало известно, сколько стоила России террористическая атака по Украине 10 октября

По предварительным подсчетам Генерального штаба по Украине Российская Федерация запустила 84 крылатых ракет и 24 беспилотника. Издание Forbes посчитало общую сумму запущенного оружия по Украине 10 октября.

Террористическая атака по Украине 10 октября. Фото из открытых источников

По информации издания Forbes сумма выпущенных по Украине 10 октября ракет и дронов оценивается примерно в 400-700 млн долларов. Такой большой разрыв объясняется не до конца установленным типом ракет.

ВСУ удалось сбить более половины запущенных Российской Федерацией ракет – 43 штуки, кроме того, украинские войска обезвредили 13 беспилотников. К сожалению, по состоянию на 22:00 количество жертв российских обстрелов возросло до 14 человек.

По информации украинского издания, было выпущено несколько различных типов ракет, среди которых зафиксировали "Искандер", "Торнадо-С", Х-101, Х-555, "Калибр", С-300. Более дешевые ракеты были выпущены для работы украинского ПВО, в то время как дорогие и более точные были преимущественно нацелены на объекты энергетической инфраструктуры.

Информация об общей сумме ракет от российской атаки 10 октября может изменяться и обновляться в зависимости от получения новых данных.

Просмотреть инфографику с затратами на ракетные обстрелы можно ниже:





Ранее портал "Комментарии" сообщал о массовом террористическом обстреле Украины, который прошел 10 октября. Российские ракеты ударили по Киеву, Львову, Одессе, Днепру, Житомиру и другим украинским городам.



Также "Комментарии" писали о реакции жителей Российской Федерации на обстрел Украины. В соцсетях россияне молились о Путине и писали, что такие "акции" нужно проводить чаще.

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