По меньшей мере, 81 солдат срочной службы армии РФ исчезли в Курской области после наступления Вооруженных сил Украины.

Российские срочники гибнут в Курской области. Фото из открытых источников

Журналисты "Русская служба Би-би-си" установили имена 81 пропавшего солдата срочной службы. Их близкие сообщили, что большинство служило в 488-м мотострелковом полку Сухопутных войск РФ, расположенном в городе Клинце Брянской области. По данным родственников срочников, в последние месяцы их перебросили на пограничные позиции в Курской области.

Ранее сообщалось, что у российских срочников начали отбирать мобильные телефоны. По словам матери призывника из Пензенской области, который проходил службу в Улан-Уде, но был переброшен в Курскую область после наступления ВСУ, у срочников начали отбирать кнопочные телефоны, разрешенные в армии.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что главная причина успехов РФ на Покровском направлении — истощение и нехватка бойцов в ВСУ. Об этом изданию The Economist рассказали украинские военные. По их словам, есть и другие причины успехов россиян — преимущество РФ в снарядах, российская тактика небольших пехотных атак, КАБы, применяемые Россией новые типы радиоэлектронной борьбы и "идиотские" приказы командования. Полковник Павел Федосенко рассказал, что первоочередная причина – это все же нехватка людей, которые "не сделаны из стали".

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что ВСУ замедлили наступательные действия в Курской области, в этом направлении наступила стратегическая стабильность, заявил офицер ВСУ Николай Мельник. "На Курском направлении пришло время стратегической стабильности. На уровне бригад идут бои за отдельные населенные пункты, но украинцы все же сохраняют силы и не повторяют практики интересных, но бессмысленных штурмов в стиле большого контрнаступления", — подчеркнул Николай Мельник.