Стало известно, сколько российских солдат точно погибли на войне в Украине.

Ресурс "Горюшко" собирает некрологи погибших российских солдат на войне в Украине из открытых источников. Согласно данным информационного ресурса на войне в Украине погибли более 72 тысяч российских оккупантов.



Потери России на войне в Украине. Фото из открытых источников

Информационный ресурс подсчитал некрологи российских солдат, публикуемых в социальных сетях и новостных ресурсах. Согласно данным "Горюшко", на войне в Украине погибли 72 814 российских солдат.

Наибольшее количество некрологов было зафиксировано в сентябре 2024 года — 4660. Также информацию о более чем четырех тысячах погибших оккупантов ресурс "Горюшко" публиковал в июле и августе — 4430 и 4293 соответственно. Во все остальные месяцы 2024 количество некрологов было в пределах трех тысяч, за исключением января — 2800.

Таким образом на войне в Украине точно погибло не менее 72 тысячи россиян. Следует понимать, что некрологи публикуются не обо всех погибших российских солдатах, а около половины случаев. Кроме того, на одного убитого на войне солдата РФ приходится около четырех раненых. Эта цифра близка к данным, публикуемым Генштабом ВСУ о потерях личного состава армии РФ.

По данным Генштаба ВСУ, потери армии РФ по состоянию на 2 октября составляют 655 560 солдат убитых и раненых.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что подсчитаны потери России на войне в Украине за сентябрь. Украинские силы установили сразу два рекорда.

Также "Комментарии" писали потери Украины и России на войне, опубликованные американскими СМИ со ссылкой на западную разведку. На озвученные потери отреагировал президент Владимир Зеленский.