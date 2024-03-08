Стало известно, сколько россияне потеряли техники после попытки восстановить «большое наступление»

Россиянам нечего радоваться захвату Авдеевки, ведь в боях за нее оккупанты потеряли тысячи бойцов и сотни единиц тяжелой техники, об этом сообщает издание со ссылкой на данные OSINT-аналитиков. Именно они подсчитывают поврежденную, уничтоженную и заброшенную технику Вооруженных Сил Украины и захватчиков.

Уничтоженная техника РФ

Как отмечают аналитики, в боях за Авдеевку оккупанты потеряли 16 000 человек, десятки тысяч захватчиков получили ранения. Кроме того, в боях за город было уничтожено около 700 единиц техники врага.

Журналисты напоминают, что в середине февраля 110-я бригада Вооруженных сил отступила из Авдеевки. Однако россияне, окрыленные пирровой победой, не остановились в городе, а начали преследовать украинских военных. Как результат, им удалось оккупировать даже несколько деревень.

Однако на линии сел — Бердичи, Орловка и Тоненькое военные из 47-й, 3-й и 57-й бригады остановились, развернулись и перешли от отступления к активной обороне. Именно этим трем бригадам удалось остановить активное наступление врага.

Журналисты утверждают, что украинские военные преуспели и это подтверждают сотни единиц сожженной российской техники, находящейся на дорогах и лесополосах.

При этом, по данным OSINT, 2 марта они увидели 84 единицы уничтоженной российской техники. Очевидно, что это следствие так называемого "большого наступления" россиян к западу от Авдеевки.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что кафиры сейчас пытаются захватить Часов Яр и ведут штурм за штурмом. Однако, по мнению украинских военных, у захватчиков не хватит ресурсов, чтобы добиться такой цели.