logo

BTC/USD

68554.45

ETH/USD

3953.87

LTC/USD

87.83

USD/UAH

38.55

EUR/UAH

42.10

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Стало известно, сколько россияне потеряли техники после попытки восстановить «большое наступление»
commentss НОВОСТИ Все новости

Стало известно, сколько россияне потеряли техники после попытки восстановить «большое наступление»

Окрыленные успехом после захвата Авдеевки россияне пошли в наступление. Однако их сумели остановить три бригады ВСУ, сообщает Forbs. Как следствие, захватчики потеряли много техники и людей

сегодня, 17:53
Автор:
avatar

Ткачик Олеся
Поделитесь публикацией:

Россиянам нечего радоваться захвату Авдеевки, ведь в боях за нее оккупанты потеряли тысячи бойцов и сотни единиц тяжелой техники, об этом сообщает издание со ссылкой на данные OSINT-аналитиков. Именно они подсчитывают поврежденную, уничтоженную и заброшенную технику Вооруженных Сил Украины и захватчиков.

Стало известно, сколько россияне потеряли техники после попытки восстановить «большое наступление»

Уничтоженная техника РФ

Как отмечают аналитики, в боях за Авдеевку оккупанты потеряли 16 000 человек, десятки тысяч захватчиков получили ранения. Кроме того, в боях за город было уничтожено около 700 единиц техники врага.

Журналисты напоминают, что в середине февраля 110-я бригада Вооруженных сил отступила из Авдеевки. Однако россияне, окрыленные пирровой победой, не остановились в городе, а начали преследовать украинских военных. Как результат, им удалось оккупировать даже несколько деревень.

Однако на линии сел — Бердичи, Орловка и Тоненькое военные из 47-й, 3-й и 57-й бригады остановились, развернулись и перешли от отступления к активной обороне. Именно этим трем бригадам удалось остановить активное наступление врага.

Журналисты утверждают, что украинские военные преуспели и это подтверждают сотни единиц сожженной российской техники, находящейся на дорогах и лесополосах.

При этом, по данным OSINT, 2 марта они увидели 84 единицы уничтоженной российской техники. Очевидно, что это следствие так называемого "большого наступления" россиян к западу от Авдеевки.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что кафиры сейчас пытаются захватить Часов Яр и ведут штурм за штурмом. Однако, по мнению украинских военных, у захватчиков не хватит ресурсов, чтобы добиться такой цели.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.forbes.com/sites/davidaxe/2024/03/08/the-russians-usually-lose-20-armored-vehicles-a-day-around-march-1-they-lost-more-than-80/?sh=3aa74bb63f66
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости