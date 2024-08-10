Стало известно, сколько россиян ВСУ ликвидировали под Курском

Украинские военные заявили об уничтожении около 500 российских солдат в сожженной колонне под Рыльском в Курской области.

ВСУ уничтожили колонну россиян под Курском. Фото из открытых источников

По данным бойцов 116-й ОМБр, почти 500 (490) российских военных могли погибнуть в результате успешной атаки ВСУ на колонну военной техники РФ под Рыльском.

Как известно, российскую колонну атаковали в ночь на 9 августа в селе Октябрьское, расположенном в 8 км от Рыльска. По военным РФ украинские военные, вероятно, ударили американским РСЗО HIMARS.

Согласно подсчету военного аналитика Яна Матвеева, в общей сложности было уничтожено 14 "Уралов" и КамАЗов с пехотой, часть машин сгорела дотла.

"Три-четыре роты, целый батальон уничтожен. Это один из самых кровавых и массированных ударов, вероятнее всего, HIMARS, за всю войну", — отметил Ян Матвеев.

Ранее портал "Комментарии" сообщал , что российские захватчики подтянули резервы на Курском направлении, а потому ВСУ вряд ли смогут существенно продвинуться вглубь российской территории. Однако украинская армия сможет нанести россиянам ощутимые потери, заявил офицер ВСУ Николай Мельник. По словам офицера ВСУ, потери россиян будут связаны с тем, что враг будет выполнять не боевые, а политические задачи как украинская армия летом 2023 года. "Россияне будут бросать все новые и новые силы на вытеснение украинцев из Курщины. А мы, в свою очередь, будем изматывать их в мобильной войне, к которой россияне никогда не были способны", — добавил он.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что в последнее время все больше разговоров о необходимости проведения мирных переговоров и окончании войны, однако ни у Украины, ни на Западе нет более-менее четкого видения окончания войны, считает политолог Олег Лесной. По мнению политолога, инфантилизм стал распространенным явлением в мире, а эмоции возобладали над прагматикой. "Создается впечатление, что мир сошел с ума и нигде нет запроса на серьезные разговоры. С людьми общаются как с детьми, озвучивая им то, что они хотят слышать. С обществом нужно общаться как со взрослыми, чтобы подготовить его к взрослым вызовам", — добавил он.