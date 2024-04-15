Стало известно, сколько РФ нужно времени, чтобы собраться в наступление на Харьков. Вопрос не месяцев

По мнению Михаила Притулы, незначительное количество жителей севера Харьковской области может свидетельствовать о возможной подготовке россиян к атаке на этот регион.

Удар по Харькову

Хотя, добавляет эксперт, мнения экспертов расходятся по поводу успешности такого наступления, впрочем, некоторые западные специалисты считают Харьков одним из потенциальных направлений атаки.

Притула подчеркнул, что для успешного наступления на Харьков России понадобится значительная группировка оккупантов, но пока такая группировка отсутствует. Страна-агрессор, по его словам, требует времени на его формирование. В целом эксперт считает, что Россия готовится к масштабной мобилизации, что позволит ей быстро собрать значительную армию и отправить ее в Украину всего за две недели.

Однако Притула не верит в то, что Россия рискнет наступлением на Харьков, поскольку считает, что враг будет сосредотачиваться на атаках на восточном фронте, где у него лучше развита логистика. И хотя некоторые эксперты рассматривают возможность наступления на Харьков, большинство предпочитает точку зрения, что Россия будет активнее действовать на восточном фронте из-за лучшей логистики в этом регионе.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что по мнению главы Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова, Россия пойдет в свое очередное наступление в конце мая или начале июня. По его словам, Силам обороны будет очень тяжело, особенно без помощи союзников. Впрочем, он выразил надежду, что помощь от партнеров будет поступать.

Кроме того, среди экспертов нет единого мнения по поводу того, начнет ли РФ наступление на Харьков. Например, такое мнение не исключает глава Офиса президента Андрей Ермак.