Стало известно, сколько раз Украина уже перешла «красные линии» Кремля: что это значит

Россия неоднократно угрожала использованием ядерного оружия в ответ на действия Запада, но эти угрозы настолько часты, что уже почти никого не пугают, рассказал главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Усс.

Ядерное оружие РФ

По его словам, сомнения в реальном наличии и состоянии ядерного арсенала России усиливаются, поскольку большинство этого вооружения было создано еще во времена Советского Союза и не испытало значительной модернизации, особенно в 1990-х годах.

Иван Усс добавил, что старение ядерного арсенала России вызывает подозрения, что эти угрозы могут быть просто блефом. В качестве примера он вспомнил случай с советским лидером Никитой Хрущевым, который угрожал ударом по США, хотя на тот момент у СССР было только две ракеты.

Как говорит эксперт, в начале войны многие считали, что Россия может применить ядерное оружие из-за его якобы большого запаса. Однако дальнейшее развитие событий показало обратное. Появилась даже шутка, что Россия – это вторая армия на Украине, а после мятежа Пригожина – еще и вторая армия внутри самой России.

Таким образом, подчеркнул Усс, обсуждения так называемых "красных линий" уже не оказывают такого влияния на ситуацию. По подсчетам западных изданий, с 2022 года союзники Украины перешли более 30 таких "красных линий" без ответа со стороны России.

Следует отметить, что частые угрозы применения ядерного оружия уже практически перестали восприниматься серьезно, подчеркивает Иван Усс.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что с начала полномасштабного вторжения Россия регулярно шантажировала Запад использованием тактического ядерного оружия. Впрочем, издание Financial Times опубликовало материал о том, что главный козырь Путина теряет свою силу. Речь о ядерных угрозах, которыми диктатор периодически давит на Запад, заставляя ослабить поддержку Украины.



