Стало известно, сколько процентов территории Вовчанска контролирует Украина

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Slava Kot
Украина контролирует 60% территории города Вовчанск в Харьковской области. Об этом заявил заместитель руководителя Харьковской ОВА Роман Семенуха в эфире телемарафона.
Уличные бои в Вовчанске. Фото: ГУР
Роман Семенуха заявил, что российские силы продолжают активные штурмы Вовчанска, однако, Украина контролирует большую часть пограничного города.
По словам Семенухи, несмотря на постоянные штурмы российских сил, ВСУ также проводят штурмовые действия, чтобы улучшить ситуацию в регионе.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что аналитики из американского Института изучения войны считают, что Россия готовится ко второму этапу операции в Харьковской области. Ее старт запланирован после полного захвата Вовчанска, который является основным плацдармом в тылу российских сил. Эксперты полагают, что после оккупации города Россия будет действовать по одному из двух вариантов сценария.
Также "Комментарии" писали о реакции президента Украины Владимира Зеленского на ракетный обстрел в Харьковской области, где погибли несколько человек. По словам Зеленского, жертв можно было бы избежать, если бы у Украины было достаточное количество систем ПВО.
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