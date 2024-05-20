Стало известно, сколько процентов территории Вовчанска контролирует Украина

Украина контролирует 60% территории города Вовчанск в Харьковской области. Об этом заявил заместитель руководителя Харьковской ОВА Роман Семенуха в эфире телемарафона.



Уличные бои в Вовчанске. Фото: ГУР

Роман Семенуха заявил, что российские силы продолжают активные штурмы Вовчанска, однако, Украина контролирует большую часть пограничного города.

"Враг не оставляет попыток внутри Вовчанска вытолкнуть Вооруженные силы Украины из города. Город примерно на 60% контролирует Вооруженные силы Украины, то есть штурмы не прекращаются", — сказал заместитель руководителя Харьковской ОВА.

По словам Семенухи, несмотря на постоянные штурмы российских сил, ВСУ также проводят штурмовые действия, чтобы улучшить ситуацию в регионе.

"Сегодня на отдельных участках Вооруженные силы Украины проводят собственные штурмовые действия с целью улучшения позиций. Ну и, безусловно, идут обстрелы приграничья. Это Богодуховский район, Харьковский район, Чугуевский район", — сказал Семенуха.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что аналитики из американского Института изучения войны считают, что Россия готовится ко второму этапу операции в Харьковской области. Ее старт запланирован после полного захвата Вовчанска, который является основным плацдармом в тылу российских сил. Эксперты полагают, что после оккупации города Россия будет действовать по одному из двух вариантов сценария.

Также "Комментарии" писали о реакции президента Украины Владимира Зеленского на ракетный обстрел в Харьковской области, где погибли несколько человек. По словам Зеленского, жертв можно было бы избежать, если бы у Украины было достаточное количество систем ПВО.



