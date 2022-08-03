Стало известно, сколько оккупантов уничтожили ВСУ за все время войны

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины обновили данные о потерях армии оккупантов по состоянию на 3 августа. Об этом сообщается на официальной странице Генштаба ВСУ в социальной сети Facebook.

Армия РФ

Так, по данным Генштаба ВСУ, общие боевые потери противника с 24 февраля по 3 августа ориентировочно составили:

• личного состава — около 41350 (+180) человек ликвидировано;

• танков ‒ 1774 (+6) ед;

• боевых бронированных машин ‒ 4022 (+8) ед;

• артиллерийских систем – 939 (+3) ед;

• РСЗО — 259 (+0) ед;

• средства ПВО — 118 (+1) ед;

• самолетов – 223 (+0) ед;

• вертолетов – 191 (+0) ед;

• БПЛА оперативно-тактического уровня — 740 (+1);

• крылатые ракеты – 180 (+6);

• корабли/катера — 15 (+0) ед;

• автомобильной техники и автоцистерн — 2922 (+8) ед;

• специальная техника – ​​83 (+1).

Отмечается, что наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Донецком направлениях.

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