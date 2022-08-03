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Стало известно, сколько оккупантов уничтожили ВСУ за все время войны

Наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Донецком направлениях

сегодня, 10:55
Автор:

Денис
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В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины обновили данные о потерях армии оккупантов по состоянию на 3 августа. Об этом сообщается на официальной странице Генштаба ВСУ в социальной сети Facebook. 

Стало известно, сколько оккупантов уничтожили ВСУ за все время войны

Армия РФ

Так, по данным Генштаба ВСУ, общие боевые потери противника с 24 февраля по 3 августа ориентировочно составили:

• личного состава — около 41350 (+180) человек ликвидировано;

• танков ‒ 1774 (+6) ед;

• боевых бронированных машин ‒ 4022 (+8) ед;

• артиллерийских систем – 939 (+3) ед;

• РСЗО — 259 (+0) ед;

• средства ПВО — 118 (+1) ед;

• самолетов – 223 (+0) ед;

• вертолетов – 191 (+0) ед;

• БПЛА оперативно-тактического уровня — 740 (+1);

• крылатые ракеты  – 180 (+6);

• корабли/катера — 15 (+0) ед;

• автомобильной техники и автоцистерн — 2922 (+8) ед;

• специальная техника – ​​83 (+1).

Отмечается, что наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Донецком направлениях.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что россияне пойдут в лобовую атаку, не дожидаясь отхода ВСУ: в США назвали город. В ближайшее время враг также попытается захватить трассу, соединяющую Пески и Авдеевку. Подробно об этом читайте в нашем материале. 

Читайте также о том, что "Мы смогли разоблачить блеф Путина": Шольц сделал заявление о газовом шантаже РФ. Шольц сказал, что считает неоправданной критику решения правительства Трюдо о возвращении турбины, отметив, что этот шаг лишил Путина повода оправдать сокращение поставок газа в Германию и другие страны Европы. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 

Сайт "Комментарии" сообщал о том, что США внесли в санкционный список украинских коллаборантов: кто туда попал. В списке есть одиозный коллаборант Владимир Сальдо. 

Также "Комментарии" информировали о том, что война в Украине затянется: эксперты озвучили прогноз на осень и зиму. Ни у одной из сторон не хватает потенциала, чтобы радикально переломить ситуацию в свою пользу. 



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Источник: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua
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