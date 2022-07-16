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Стало известно, сколько оккупантов уничтожили ВСУ за все время войны

Наибольшие потери противник понес на Бахмутском направлении

сегодня, 18:05
Автор:

Денис
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В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины обновили данные о потерях армии оккупантов по состоянию на 16 июля. Об этом сообщается на официальной странице Генштаба ВСУ в социальной сети Facebook. 

Стало известно, сколько оккупантов уничтожили ВСУ за все время войны

Армия РФ

Так, по данным Генштаба ВСУ, общие боевые потери противника с 24 февраля по 16 июля ориентировочно составили:

• личного состава — около 38140 (+140) человек ликвидировано;

• танков ‒ 1677 (+5) ед;

• боевых бронированных машин ‒ 3874 (+8) ед;

• артиллерийских систем  – 846 (+4) ед;

• РСЗО — 247 (+0) ед;

• средства ПВО — 109 (+0) ед;

• самолетов – 220 (+0) ед;

• вертолетов – 188 (+0) ед;

• БПЛА оперативно-тактического уровня – 687 (+6);

• крылатые ракеты  — 162 (+7);

• корабли/катера — 15 (+0) ед;

• автомобильной техники и автоцистерн — 2735 (+4) ед;

• специальная техника – ​​68 (+1).

Отмечается, что наибольшие потери противник понес на Бахмутском направлении.

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Источник: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua
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