Стало известно, сколько оккупантов уничтожили ВСУ за все время войны

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В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины обновили данные о потерях армии оккупантов. Об этом сообщается на официальной странице Генштаба ВСУ в социальной сети Facebook.
Армия РФ
Так, по данным Генштаба, с 24 февраля по 13 июля общие боевые потери противника ориентировочно составили:
• личного состава — около 37570 (+100) человек ликвидировано;
• танков ‒ 1649 (+0) ед;
• боевых бронированных машин ‒ 3832 (+3) ед;
• артиллерийских систем – 839 (+1) ед;
• РСЗО — 247 (+0) ед;
• средства ПВО - 109 (+0) ед;
• самолетов — 217 (+0) ед;
• вертолетов – 188 (+0) ед;
• БПЛА оперативно-тактического уровня — 678 (+2);
• крылатые ракеты — 155 (+0);
• корабли/катера — 15 (+0) ед;
• автомобильной техники и автоцистерн — 2704 (+5) ед;
• специальная техника – 67 (+1).
Отмечается, что наибольшие потери противник понес на Николаевском направлении.
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