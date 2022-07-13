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Стало известно, сколько оккупантов уничтожили ВСУ за все время войны

Наибольшие потери противник понес на Николаевском направлении

сегодня, 10:45
Автор:

Денис
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В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины обновили данные о потерях армии оккупантов. Об этом сообщается на официальной странице Генштаба ВСУ в социальной сети Facebook. 

Стало известно, сколько оккупантов уничтожили ВСУ за все время войны

Армия РФ

Так, по данным Генштаба, с 24 февраля по 13 июля общие боевые потери противника ориентировочно составили:

• личного состава — около 37570 (+100) человек ликвидировано;

• танков ‒ 1649 (+0) ед;

• боевых бронированных машин ‒ 3832 (+3) ед;

• артиллерийских систем – 839 (+1) ед;

• РСЗО — 247 (+0) ед;

• средства ПВО - 109 (+0) ед;

• самолетов — 217 (+0) ед;

• вертолетов – 188 (+0) ед;

• БПЛА оперативно-тактического уровня — 678 (+2);

• крылатые ракеты — 155 (+0);

• корабли/катера — 15 (+0) ед;

• автомобильной техники и автоцистерн — 2704 (+5) ед;

• специальная техника – ​​67 (+1).

Отмечается, что наибольшие потери противник понес на Николаевском направлении.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что взрывы не только в Донецке, но и в Луганске: оккупанты жалуются на массированный удар ВСУ. Украинская армия отминусовала у противника еще одну ПВО. Подробно об этом вы можете прочитать на нашем сайте. 

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Источник: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua
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