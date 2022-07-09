Стало известно, сколько оккупантов уничтожили ВСУ за все время войны

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В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины обновили данные о потерях армии оккупантов по состоянию на 9 июля. Об этом сообщается на официальной странице Генштаба ВСУ в социальной сети Facebook.
Армия РФ
Так, по данным Генштаба ВСУ, общие боевые потери противника с 24 февраля по 9 июля ориентировочно составили:
• личного состава — около 37200 (+300) человек ликвидировано;
• танков ‒ 1638 (+1) ед;
• боевых бронированных машин ‒ 3815 (+4) ед;
• артиллерийских систем – 832 (+4) ед;
• РСЗО — 247 (+0) ед;
• средства ПВО — 108 (+1) ед;
• самолетов — 217 (+0) ед;
• вертолетов – 187 (+0) ед;
• БПЛА оперативно-тактического уровня — 674 (+5);
• крылатые ракеты — 155 (+0);
• корабли/катера — 15 (+0) ед;
• автомобильной техники и автоцистерн — 2687 (+2) ед;
• специальная техника – 66 (+0).
Отмечается, что наибольшие потери противник понес на Краматорском направлении.
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