Стало известно, сколько оккупантов уничтожили ВСУ за все время войны

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины обновили данные о потерях армии оккупантов по состоянию на 9 июля. Об этом сообщается на официальной странице Генштаба ВСУ в социальной сети Facebook.

Армия РФ

Так, по данным Генштаба ВСУ, общие боевые потери противника с 24 февраля по 9 июля ориентировочно составили:

• личного состава — около 37200 (+300) человек ликвидировано;

• танков ‒ 1638 (+1) ед;

• боевых бронированных машин ‒ 3815 (+4) ед;

• артиллерийских систем – 832 (+4) ед;

• РСЗО — 247 (+0) ед;

• средства ПВО — 108 (+1) ед;

• самолетов — 217 (+0) ед;

• вертолетов – 187 (+0) ед;

• БПЛА оперативно-тактического уровня — 674 (+5);

• крылатые ракеты — 155 (+0);

• корабли/катера — 15 (+0) ед;

• автомобильной техники и автоцистерн — 2687 (+2) ед;

• специальная техника – ​​66 (+0).

Отмечается, что наибольшие потери противник понес на Краматорском направлении.

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