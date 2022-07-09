Путин угрожает за санкции: как отреагирует мир – будут новые удары по РФ или снова договорятся

Российский диктатор Владимир Путин пригрозил Западу серьезными последствиями, если против РФ будут введены новые санкции. Фактически признав, что ограничения бьют по экономике страны-агрессора. Между тем, появляются сообщения, что правительство Германии получило положительный ответ от Канады на просьбу разблокировать поставки турбины, необходимой для обслуживания газопровода "Северный поток-1". Достаточно ли санкционное давление на Россию? Как сделать его более эффективным? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Санкционному режиму угрожает практика исключений

Эксперт Национального института стратегических исследований Николай Замикула считает, что санкции серьезно подрывают потенциал России к ведению агрессивной политики. И чем больше проходит времени, тем сильнее эффект санкций.

"Суть в том, что санкции рассчитаны как раз на долгосрочный эффект. При этом они всё еще недостаточны, чтобы в ближайшее время сделать РФ неспособной вести агрессию против Украины", – отмечает эксперт.

Именно поэтому, считает он, наша политика на данном направлении должна оставаться интенсивной и развиваться по двум направлениям.

"Во-первых, надо добиваться от наших партнеров усиления санкционного режима (те же переговоры с ЕС о новом пакете санкций). Во-вторых, следует добиваться того, чтобы уже введенные санкции соблюдались (привлекая к этому всё больше государств)", – поясняет Николай Замикула.

По его словам, санкционному режиму угрожает практика исключений. Это и ситуация с немецко-канадской договоренностью об обслуживании "Северного потока-1". И слухи о том, что некоторые силы в Европе готовы сделать исключение для транзита российских подсканкционных товаров на территорию Калининградского анклава.

"Мне кажется, для того, чтобы санкционный режим был действенен, больше ощущался и российским руководством, и российским населением, никаких исключений быть не должно. Введенные ограничения должны соблюдаться всеми государствами, присоединившимися к данным санкциям", – говорит эксперт.

Необходимо и географически расширят список стран, поддерживающих санкции. Но тут есть сложности.

"Многие государства Азии, Ближнего Востока, исходя либо из своих национальных интересов (объективных, экономических), либо из-за своего геополитического позиционирования – не готовы идти на жесткую конфронтацию с РФ. И предоставляют ей обходные пути, черный ход и для поставок в Россию подсанкционных товаров, и для деятельности российских компаний (на своей территории). Сомневаюсь, что украинская дипломатия имеет достаточное влияние на эти страны, чтобы подвигнуть их к смене позиции, – отмечает Николай Замикула. – Тут логичнее вести переговоры с нашими западными партнерами, чтобы они использовали свои каналы коммуникаций с данными государствами – для доведения до их руководства необходимости жестче относиться к экономическим связям со страной-агрессором. И, конечно, следует постараться дипломатическими методами перекрыть каналы поставок подсанкционных товаров в РФ через посредников. Так, по некоторым данным, через Казахстан в Россию поставляется техника, ноутбуки… Подобные возможности должны быть пресечены".

Есть 7 направлений, по которым нужно усилить санкции

Представитель Экономической экспертной платформы Олег Гетман акцентирует, что развитые страны мира фактически еженедельно ужесточают санкции и вводят новые. И это уже оказывает значительное влияние на экономику России. Однако "санкций много не бывает", уверен он. В ближайшие месяцы, по мнению экономиста, представляется целесообразным ввести еще ряд ограничений.

1. "Умное" нефтяное эмбарго.

"Одним из ключевых механизмов для минимизации доходов России от нефти является "санкция по цене" на российскую нефть Urals (в дальнейшем можно использовать и для российского газа). На недавнем саммите стран "Большой семерки" (G7) было достигнуто согласие на целесообразность применения такого механизма и предоставлено поручение правительствам стран наработать детальный план реализации, – напоминает эксперт. – В настоящее время странами G7 рассматривается вариант реализации посредством страхования. То есть, танкеры, которые будут перевозить нефть Urals по цене выше определенного предела – не будут страховаться ведущими мировыми страховыми компаниями".

Этот механизм может сработать, считает Олег Гетман. Но его важно дополнить:

а) уголовной ответственностью за невыполнение этих ограничений;

б) предусмотреть вторичные санкции или определенные ограничения для всех стран, которые будут покупать нефть дороже определенной цены.

"Альтернативным механизмом ограничения мировой цены российской нефти является применение большинством стран мира единственной значительной пошлины на российскую нефть, что снизит ее рыночную стоимость до необходимого предела, – продолжает эксперт. – Этот механизм также имеет ряд преимуществ и недостатков и должен быть обсужден странами G7. Важно уменьшать цену закупки нефти согласно определенному графику, а в случае использования пошлины — увеличивать ставку ввозной пошлины постепенно".

2. Применение принципа "белого списка" к импортерам и перевозчикам, поставляющим товары двойного назначения в РФ и Республику Беларусь (РБ) с требованиями полной прозрачности и жестким контролем со стороны провозгласивших санкции государств (вместо "черного списка").

"Как вариант — применение того же принципа для финучреждений, осуществляющих транзакции с этими государствами и их резидентами и гражданами, или имеющими таких резидентов компаниями, или граждан конечными бенефициарами. Также возможно требование, чтобы члены "белого списка" сами не были резидентами стран-агрессоров и не принадлежали их представителям", – отмечает Олег Гетман.

3. Персональные санкции против всех членов органов управления российских государственных и подконтрольных государству предприятий, в том числе банков и компаний, с участием российского государства или квазигосударственных юридических лиц в капитале от 25%, независимо от гражданства лица. Их также необходимо распространить на предприятия, являющиеся правопреемниками государственных предприятий, изменивших форму собственности после 8 августа 2008 года (российская агрессия против Грузии).

4. Расширить список санкций на экспорт в РФ всех видов технологий, программного обеспечения и оборудования и материалов, используемых в:

- добыче и переработке полезных ископаемых (включая оборудование для дистанционного зондирования и геофизических исследований);

- обслуживание турбин высокой мощности;

- разработку и производство вычислительной техники и сенсоров, точных механических приборов и конструкций, оптических устройств, композитных материалов, лазеров, производства микрочипов, взрывчатки, сверхтвердых материалов, специальных сортов стали и сплавов, имеющих двойное назначение и т.д.

"Также следует создать механизм регулярного мониторинга технологий военного и двойного назначения и дополнения этого перечня", – акцентирует экономист.

5. Обеспечить финансирование международными организациями проектов журналистских расследований относительно того, как международный бизнес уходит от санкций и продолжает работать с Россией через третьи страны. Ввести вознаграждения компаниям-разоблачителям.

6. Ввести наказания (штрафы) для компаний-производителей критических технологий, оборудования и программного обеспечения, запрещенных к экспорту в РФ в случае, если соответствующие товары или информация оказываются по факту экспортируемыми туда (как в случае с турбинами "Сименс"), независимо от того, санкционировала ли компания передачу товара или технологии официально.

"Тогда они сами образуют частные следственные органы, которые эффективнее любого государства будут следить за соблюдением вторичных санкций, – уверен Олег Гетман. – Как вариант – ввести государственное ко-финансирование (совместное финансирование, осуществляемое коммерческими банками и международными организациями типа МБРР) для частных инвестиций в расследование обхода санкций и предотвращение его " .

7. Исключение России из научного обмена информацией, доступа к научным базам данных, конференций (особенно в сфере новых материалов, химии, приборостроения). Ограничение доступа к Scopus, European Open Science Cloud, Eureka, Web of Science (publons) и т.д.

Не следует думать, будто кто-то вдруг будет отменять санкции или не вводить новые, испугавшись угроз Путина

Специалист по госполитике в топливно-энергетическом комплексе, доктор наук по государственному управлению Геннадий Рябцев рассуждает так:

"Для того, чтобы остановить военные действия в Украине – имеющихся против РФ санкций недостаточно. А чтобы существенно ограничить о технологическое развитие страны-агрессора в ближайшие годы – их вполне хватает. Чтобы нанести России серьезный финансовый ущерб в нынешнем году – недостаточно. А чтобы в будущем – достаточно".

Что касается разблокирования поставок турбины для "Северного потока-1", то, по мнению эксперта, никакого влияния наличие или отсутствие данной турбины на прокачку газа не имеет.

"Перекачивающая станция, по требованиям технологических регламентов, должна иметь, по меньшей мере, одну резервную турбину, которая сейчас и находится в ремонте в Канаде. Но если ее нет на данный момент – это никак не влияет на способность осуществлять прокачку газа по трубе. Ограничение прокачки – исключительно политическое решение России. Точно, как политическим было решение остановить прокачку казахской нефти по КПК (Каспийский трубопроводный консорциум) к терминалу в Новороссийске", – поясняет Геннадий Рябцев.

Безусловно, продолжает он, существует политическое, экономическое противостояние между государствами, осуждающими агрессию РФ против Украины – и самой Россией с ее немногочисленными союзниками. И оно будет обостряться – вплоть до подписания мирных соглашений.

"Так что не следует думать, будто кто-то вдруг будет отменять санкции или не вводить новые, испугавшись угроз Путина, – уверен эксперт. – Ну, а эффективность любых санкций состоит в их комплексном, синергетическом влиянии и продолжительности действия. Чем больше разнообразных санкций будет введено, чем дольше они будут длиться – тем эффективнее будет результат".

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