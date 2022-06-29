Стало известно, сколько оккупантов уничтожили ВСУ за все время войны

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины обновили данные о потерях армии оккупантов по состоянию на 29 июня. Об этом сообщается на официальной странице Генштаба ВСУ в социальной сети Facebook.

Армия РФ

Так, по данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24 февраля по 29 июня ориентировочно составили:

• личного состава — около (+200) человек ликвидировано;

• танков ‒ 1572 (+5) ед;

• боевых бронированных машин ‒ 3720 (+16) ед;

• артиллерийских систем – 781 (+3) ед;

• РСЗО — 246 (+3) ед;

• средства ПВО — 103 (+1) ед;

• самолетов — 217 (+0) ед;

• вертолетов – 185 (+0) ед;

• БПЛА оперативно-тактического уровня — 640 (+4);

• крылатые ракеты — 142 (+3);

• корабли/катера — 14 (+0) ед;

• автомобильной техники и автоцистерн — 2598 (+9) ед;

• специальная техника – 61 (+0).

Отмечается, что наибольшие потери противник понес на Бахмутском направлении.

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