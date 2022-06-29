Жительница оккупированного города Макеевка не разрешила забрать на улице мужчину, чтобы мобилизовать в так называемые силы "ДНР".

Женщина вдруг упомянула об украинском гражданстве (фото из открытых источников)

Видео перепалки женщины и местных террористов обнародовано в городском Telegram-канале.

Представители сил ДНР остановили пару как раз на улице города. Горожанка стала записывать их диалог на камеру, в то время как документы жителя города забрали "силовики".

Затем они сказали, что задержанному нужно поехать с ними в отделение. Жена недовольно не согласилась, ведь в Донецке объявлено военное положение без мобилизации.

"Уже задолбали своей войной! Забрали всех мужиков, всех ребят. Уже половину похоронили мы! Зятя, брата, всех на свете уже! Отдайте документы", — требовала жительница Донбасса.

За тем, как развивался конфликт, демонстративно наблюдал черный бус с "силовиками".

Один из боевик начал звонить по телефону в "комендатуру", жаловаться, что здесь не позволяют задержать мужчину. Между представителями сторон произошло столкновение. Дальше горожанину дали повестку, предупредив, что он должен прийти на медосмотр.

"Расписывайся по повестке, пойдем за повесткой, но не так... забирать... Конечно, из Украины! Да! Да, Мы граждане Украины! У нас паспорта украинские", — сказала женщина.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Роскосмос опубликовал спутниковые фотоснимки с места проведения саммита НАТО. Перед проведением саммита военного Альянса, во время которого Россию должны признать как страну с наибольшей угрозой, представители Роскосмоса обнародовали снимки со спутника мест, где пройдет саммит НАТО на территории Мадрида, еще здесь выложены фотографии так называемых "центров принятия решений".

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