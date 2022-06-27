Стало известно, сколько оккупантов уничтожили ВСУ за все время войны

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины обновили данные о потерях армии оккупантов по состоянию на 27 июня. Об этом сообщается на официальной странице Генштаба ВСУ в социальной сети Facebook.

Армия РФ

Так, по данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24 февраля по 27 июня ориентировочно составили:

• личного состава — около 35000 (+150) человек ликвидировано,

• танков ‒ 1552 (+20) ед,

• боевых бронированных машин ‒ 3687 (+28) ед,

• артиллерийских систем – 771 (+7) ед,

• РСЗО — 243 (+0) ед,

• средства ПВО — 101 (+2) ед,

• самолетов — 217 (+0) ед,

• вертолетов – 184 (+0) ед,

• БПЛА оперативно-тактического уровня — 636 (+6),

• крылатые ракеты – 139 (+0),

• корабли/катера — 14 (+0) ед,

• автомобильной техники и автоцистерн — 2575 (+11) ед,

• специальная техника – 60 (+0).

Отмечается, что наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Кураховском направлениях.

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