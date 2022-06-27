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За детский сад и многоэтажку: ВСУ с помощью HIMARS разнесли два командных пункта РФ

ВСУ дали жесткий ответ оккупантам на обстрелы мирных городов Украины

сегодня, 08:45
Автор:

Кравцев Сергей
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Украинские военные нанесли прицельный удар по двум командным пунктам российских захватчиков в районе Изюма. Уничтожено много техники и живой силы противника. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Telegram InformNapalm.

За детский сад и многоэтажку: ВСУ с помощью HIMARS разнесли два командных пункта РФ

Запуск ракеты из HIMARS. Фото: из открытых источников

Первой целью украинских защитников стал командный пункт 20-й армии Западного военного округа ВС РФ (Воронеж). Российские оккупанты уже обжились и чувствовали себя в безопасности, находясь в здании одной из школ в Изюме.

Второй цель ВСУ стал передовой пункт управления десантных войск ВС РФ, откуда проводилось и проводится управление многими операциями на востоке Украины.                                                      

Стоит отметить, что после массированного обстрела Украины в воскресенье 26 июня советник главы Офиса президента Алексей Арестович отметил, что это очень слабо и цинично со стороны россиян обстреливать мирные кварталы, стрелять по гражданским и ВСУ обязательно ответят, но целью станут командные пункты, а не мирные российские города. Как видно, долго ждать не пришлось и ракеты точно поразили вражеские цели.

Читайте на портале "Комментарии" — президент России Путин, как угорелый примчался в Кремль для экстренного заявления: пресс-секретарь Песков отрицает, что кортеж Путина мчался по Москве в Кремль, потому что диктатор изволил сделать важное заявление. Причину спешки Путина Песков не объяснил.

Также издание "Комментарии" сообщало – президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление, обратившись к белорусскому народу: в Кремле по Беларуси уже все решили. 




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