Стало известно, сколько оккупантов уничтожили ВСУ за все время войны

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины обновили данные о потерях противника по состоянию на 21 июня. Об этом сообщается на официальной странице Генштаба ВСУ в социальной сети Facebook.

Армия РФ

Так, по данным Генштаба, общие боевые потери армии оккупантов с 24 февраля по 21 июня ориентировочно составили:

• личного состава — около 34100 (+300) человек ликвидировано;

• танков ‒ 1496 (+19) ед;

• боевых бронированных машин ‒ 3606 (+18) ед;

• артиллерийских систем – 752 (+3) ед;

• РСЗО — 239 (+1) ед;

• средства ПВО — 98 (+0) ед;

• самолетов – 216 (+0) ед;

• вертолетов – 181 (+0) ед;

• БПЛА оперативно-тактического уровня – 611 (+10);

• крылатые ракеты – 137 (+7);

• корабли/катера — 14 (+0) ед;

• автомобильной техники и автоцистерн — 2537 (+10) ед;

• специальная техника – 59 (+4).

Отмечается, что наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Авдеевском направлениях.



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