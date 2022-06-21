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Стало известно, сколько оккупантов уничтожили ВСУ за все время войны

Наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Авдеевском направлениях

сегодня, 13:16
Автор:

Денис
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В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины обновили данные о потерях противника по состоянию на 21 июня. Об этом сообщается на официальной странице Генштаба ВСУ в социальной сети Facebook. 

Стало известно, сколько оккупантов уничтожили ВСУ за все время войны

Армия РФ

Так, по данным Генштаба, общие боевые потери армии оккупантов с 24 февраля по 21 июня ориентировочно составили:

• личного состава — около 34100 (+300) человек ликвидировано;

• танков ‒ 1496 (+19) ед;

• боевых бронированных машин ‒ 3606 (+18) ед;

• артиллерийских систем  – 752 (+3) ед;

• РСЗО — 239 (+1) ед;

• средства ПВО — 98 (+0) ед;

• самолетов – 216 (+0) ед;

• вертолетов  – 181 (+0) ед;

• БПЛА оперативно-тактического уровня – 611 (+10);

• крылатые ракеты – 137 (+7);

• корабли/катера — 14 (+0) ед;

• автомобильной техники и автоцистерн — 2537 (+10) ед;

• специальная техника – 59 (+4).

Отмечается, что наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что в Кремле дали прогноз — как долго затянется война в Украине. Дмитрий Песков заявил, что отношения РФ и Запада находится на низкой точке. Подробнее об этом читайте в нашем материале. 

Читайте также о том, что в Луганской области оккупанты пошли в полномасштабное наступление: что происходит рассказал Сергей Гайдай. В Луганской области россияне массированно наступают по всем направлениям. Подробно об этом читайте в нашей статье. 

Сайт "Комментарии" информировал о том, что появились новые фото с острова Змеиный: оккупанты в огне. На острове было очень сильное задымление, поэтому точно установить потери среди оккупантов пока не удалось. Читайте об этом подробно на нашем сайте. 

Также "Комментарии" сообщали о том, что когда исчезнет дефицит горючего в Украине, — министр. Украина импортирует горючее из стран Европы и увеличивает объем поставок. Подробнее об этом вы можете прочитать на нашем сайте. 



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Источник: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua
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