Стало известно, сколько нужно мобилизовать мужчин, чтобы провести демобилизацию

Демобилизация крайне нужна военным, но провести ее без наличия резервов просто невозможно, заявил военнослужащий 59 бригады Павел Петриченко. При этом он считает, что нужно "вытащить" из окопов военных и перевести их на более спокойные должности, что помогло бы снизить напряжение в обществе. Также, по его мнению, нужно всех мужчин старше 55 лет отправить домой.

Мобилизация в Украине

Вместе с тем, по словам лейтенанта 47 бригады Николая Мельника, чтобы провести демобилизацию, сначала нужно провести качественную мобилизацию. При этом он рассказал, сколько людей нужно призвать на фронт, чтобы можно было провести демобилизацию. По его словам, многие бригады недоукомплектованы, поэтому где-то 100 000 нужно, чтобы "закрыть дыры". Еще 100 000 военных нужны для формирования резервов, и чтобы "был дембель", нужно мобилизовать еще около 150 000 мужчин.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Верховная Рада приняла законопроект о мобилизации, предварительно исключив из него демобилизацию. Как отметили в Минобороны , у Генштаба нет возможности сейчас отпустить военных с фронта особенно на фоне того, что страна-агрессор готовится к новому наступлению и проводит мобилизацию.

Кроме того, известно, что народным депутатам поручили в течение восьми месяцев разработать законопроект, который урегулировал бы вопросы демобилизации и ротации.

Вместе с тем, жестко критикуют отмену демобилизации в "Европейской солидарности", там считают, что военные имеют право на отдых. При этом депутаты из большинства соглашаются с мнением о том, что военные нуждаются в отдыхе, однако советуют быть реалистами, проводить демобилизацию без необходимых резервов нельзя, потому что такие действия могут обрушить фронт.