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Стало известно, сколько мирных жителей погибло с начала вторжения России

По официальным данным, с начала полномасштабного вторжения России погибло почти 8 тысяч мирных украинцев

сегодня, 20:54
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Автор:

Лиля Воробьева

Как свидетельствуют официальные данные, с начала войны, что начала РФ, погибло почти 8 тысяч украинских граждан. Об этом сообщил в интервью генпрокурор Андрей Костин, отвечая на вопросы представителя "Интерфакс-Украина".

Стало известно, сколько мирных жителей погибло с начала вторжения России

Андрей Костин (фото из открытых источников)

"По нашим данным, погибли 7 938 гражданских лиц, из них — 430 детей. Раненых — 10 897. Но, подчеркну, это лишь официальные, подтвержденные данные, которые есть в материалах уголовных производств", — подчеркнул генпрокурор.

Андрей Костин убежден,  что невозможность доступа на территорию оккупированных территорий и отсутствие полных данных относительно случившегося в этом году трудно даже допускать, какими могут оказаться реальные цифры.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Буданов прогнозирует мощное потрясение для россиян уже в ноябре. Российским захватчикам придется покинуть Херсон уже в ноябре, что станет большим ударом по общественному мнению в самой России, где российские пропагандисты навязали населению миф о непобедимости российской армии и другие мифы об Украине. Кирилл Буданов назвал приближающуюся деоккупацию Херсона "сейсмическим" ударом для российского общественного мнения. Таким образом будут разрушены российские нарративы о собственной непобедимости и Украине. Глава ГУР уточнил, что россияне не покидают Херсонскую область, как некоторым людям показалось, они действительно уходят из Херсона, но только для того, чтобы занять более удобную оборонную позицию накануне зимы – эвакуировали жителей, отводят тяжелую наступательную технику во избежание больших потерь. Также российские войска строят линии противотанковых укреплений типа "зубы дракона" в глубине Луганска, чтобы не дать ВСУ провести быстрые контратаки.



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Источник: https://interfax.com.ua/news/interview/869204.html
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