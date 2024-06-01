Стало известно, сколько квадратных километров россияне захватили с начала года

На сегодняшний день есть доказательства, подтверждающие, что российские оккупационные войска захватили около 752 квадратных километров украинской территории в 2024 году. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).

Российские войска. Фото: из открытых источников

По предварительным оценкам ISW, российские войска захватили около 516 квадратных километров в период с 1 января 2024 года по 29 апреля 2024 года.

Военные аналитики отметили, что, хотя российские войска достигли значительных тактических успехов на севере Харьковской области в начале мая 2024 года, министр обороны России Андрей Белоусов сильно переоценил продвижение российских войск в Украине с начала 2024 года.

Андрей Белоусов заявил 31 мая, что российские войска уже захватили 880 квадратных километров в 2024 году.

Читайте также на портале "Комментарии" — новое наступление России на Харьковщину, которое началось 10 мая, не увенчалось для оккупационной армии успехом. Украинская армия эффективно остановила врага, нанеся большие потери. Об этом говорится в заявлении директора по вопросам Европы в Совете национальной безопасности США при Белом доме Майкла Карпентера, которое транслировали в эфире телемарафона.

Также издание "Комментарии" сообщало – Украина попрощалась с очередной военной весной, во время которой россияне усилили наступательные действия, варварские обстрелы и бомбардировки, а мы – давление на партнеров с просьбами усилить поставки вооружений и разрешить бить ими по военным объектам на территории РФ. Идет активная подготовка к намеченному на середину июня саммиту мира, к подписанию новых соглашений о безопасности и усилению защиты нашего неба, о чем сообщил в вечернем обращении 30 мая президент Владимир Зеленский. Эксперты поделились с порталом "Комментарии" ожиданиями от июня – в военном, политическом и дипломатическом плане.



