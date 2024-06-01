В Белом доме высказались о наступлении РФ на Харьковщину

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Кравцев Сергей
Новое наступление России на Харьковщину, которое началось 10 мая, не увенчалось для оккупационной армии успехом. Украинская армия эффективно остановила врага, нанеся большие потери. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в заявлении директора по вопросам Европы в Совете национальной безопасности США при Белом доме Майкла Карпентера, которое транслировали в эфире телемарафона.
Война в Украине. Фото: из открытых источников
Чиновник отметил, что из-за значительных потерь российской армии оккупанты не достигли своих целей.
Также он сообщил, что именно из-за наступления на Харьковщину Украина предоставила запрос в США о разрешении бить американским оружием по территории России. После этого по поручению президента Соединенных Штатов Джо Байдена, Белый дом разработал рекомендации, которые позволили бы украинской армии наносить ответные удары по российскому вооружению, которое бьет по ним.
Напоследок Майкл Карпентер уточнил, что теперь Украине разрешено наносить удары по России в районах Сумской и Харьковской областей. США предоставили соответствующее разрешение.
Однако, украинским защитникам запрещено использовать для атак дальнобойные ракеты ATACMS.
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