Стало известно, сколько автомобилей военных сожгли в Украине

Национальная полиция Украины зафиксировала уже более 200 фактов поджогов автомобилей военнослужащих, рассказал глава Нацполиции Иван Выговский.

В Украине продолжаются поджоги автомобилей военных. Фото из открытых источников

По его словам, более 50 поджогов совершили несовершеннолетние лица.

"Поджог автомобилей военнослужащих — это акция ФСБ РФ. Они вербуют нашу молодежь. К сожалению, имеем уже более 200 фактов поджогов автомобилей. Более 50 фактов совершили дети, не понимая последствий и ответственности", — подчеркнул Иван Выговский.

Он добавил, что полиция проводит работу среди несовершеннолетних, разъясняя последствия таких действий, поскольку они часто не осознают, что за совершенное преступление им грозит уголовная ответственность.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Харьковской области российские захватчики активизировали наступательные действия, в сутки враг совершает 7-8 атак, сообщил заместитель командира Третьей штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин. "На Харьковщине, в частности в полосе ответственности нашей Третьей штурмовой, сейчас повысилось количество штурмовых действий противника. Враг пытается вернуть территории, утраченные в результате наших успешных наступательных действий", — рассказал он.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что диктатор РФ Владимир Путин хочет, чтобы его самолет сопровождали истребители во время поездки в Турцию. Источники издания Middle East Eye рассказали, что Путин хотел бы прилететь в Турцию под охраной российских боевых самолетов, поскольку опасается, что Украина сможет атаковать его самолет. Именно по этой причине, по словам источников, визит российского диктатора в Анкару был отложен.