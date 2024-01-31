Стало известно, сколько артснарядов из обещанного миллиона смогут предоставить союзники Украине

Из миллиона артиллерийских снарядов, который обещали европейские союзники поставить Украине до марта 2024 года, Киев может получить 600 000. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на неназванных евродипломатов, знакомых с вопросом.

Боеприпасы. Фото: из открытых источников

Собеседники издания, министры обороны, которые встретятся в Брюсселе 1 февраля, могут попытаться подсчитать другие поставки, чтобы увеличить общее количество, но все равно не добьются цели в миллион снарядов.

"Если у украинских войск нет снарядов, чтобы удерживать давление, Россия может продолжать артиллерийские обстрелы, пока их пехота атакует украинские позиции. Это несправедливая борьба для украинских защитников", – сказала Энн Мари Дейли, исследователь Rand Corp и офицер запаса армии США.

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что украинские войска в среднем выпускают всего на треть меньше снарядов, чем россияне. По эстонским оценкам, Москва намерена получить около 4,5 миллиона снарядов как собственного производства, так и из Северной Кореи.

"И хотя более современные гаубицы и оборудование для наведения означают, что украинским войскам не нужно столько снарядов, как российским, чтобы нанести такой же ущерб, количественный недостаток не может быть полностью преодолен", – сказал Певкур.

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