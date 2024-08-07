Стало известно прорвали ли оккупанты фронт: что происходит в Нью-Йорке

Обстановка в Донецкой области и дальше сложная. Как сообщил военный Кирилл Сазонов, пока по Часовому Яру практически нет изменений. По его словам, там дальше продолжаются постоянные прорывы небольших ДРГ противника через канал в самом Часике. Он добавил, что техника пройти не может, прорываются исключительно штурмовики, их встречают наши и минусуют при поддержке арты и минометов. В свою очередь, говорит военный, противник сразу отрабатывает по нашим позициям и огневым точкам артой, минометами и авиацией.

Нью-Йорк

При этом Сазонов утверждает, что продвижение противника к городу Торецк еще вчера серьезно замедлилось. По его словам, засады ВСУ в неожиданных местах, быстрые рейды с ударами во фланги сделали свое дело. То есть, подчеркнул военный, противник увяз и отбивается. Легче Силам Обороны Украины не стало, но пока продвигаться противнику не удается, добавил он.

"По Нью-Йорку все намного тяжелее. Фронт не прорван, но противник кидает много резервов и постепенно двигается вперед. С боями, с большими потерями, черепашьей скоростью, но двигается. В перспективе он выходит с юга к населенному пункту Нелипивка. А с северо-востока там Пивденне и Зализне. Околицы Торецка, практически. Где противник, которого не пускают в сам Торецк, ведет активные бои. Очень неприятная ситуация, если они выходят на Нелипивку с двух сторон, по карте хорошо видно все риски", — говорит Сазонов.

Также, по его словам, очень тяжело и на Покровском направлении. Как говорит Сазонов, именно его враг обозначил для себя, как ключевое и приоритетное. По информации ряда специальных каналов у оккупантов там есть медленное продвижение, добавил Сазонов.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, есть мнение, что операция ВСУ в Курской области поможет военным на Донбассе.



