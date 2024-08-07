Стало известно прорвали ли оккупанты фронт: что происходит в Нью-Йорке

Рубрики
МЕНЮ
Ткачик Олеся
Обстановка в Донецкой области и дальше сложная. Как сообщил военный Кирилл Сазонов, пока по Часовому Яру практически нет изменений. По его словам, там дальше продолжаются постоянные прорывы небольших ДРГ противника через канал в самом Часике. Он добавил, что техника пройти не может, прорываются исключительно штурмовики, их встречают наши и минусуют при поддержке арты и минометов. В свою очередь, говорит военный, противник сразу отрабатывает по нашим позициям и огневым точкам артой, минометами и авиацией.
Нью-Йорк
При этом Сазонов утверждает, что продвижение противника к городу Торецк еще вчера серьезно замедлилось. По его словам, засады ВСУ в неожиданных местах, быстрые рейды с ударами во фланги сделали свое дело. То есть, подчеркнул военный, противник увяз и отбивается. Легче Силам Обороны Украины не стало, но пока продвигаться противнику не удается, добавил он.
Также, по его словам, очень тяжело и на Покровском направлении. Как говорит Сазонов, именно его враг обозначил для себя, как ключевое и приоритетное. По информации ряда специальных каналов у оккупантов там есть медленное продвижение, добавил Сазонов.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, есть мнение, что операция ВСУ в Курской области поможет военным на Донбассе.
Обсуждения
Новости
Поделитесь своим мнением!