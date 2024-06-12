Стало известно, производство каких боеприпасов значительно нарастил враг: в чем угроза ВСУ

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Ткачик Олеся
Военный эксперт и главный редактор Defence Express Олег Катков сообщил, что Украина уже использует западные дальнобойные авиационные бомбы GBU-39 и управляемые авиабомбы Hammer. В то же время Россия масштабировала производство собственных универсальных модулей планирования и коррекции полета (УМПК) и производит их в больших количествах.
Война в Украине
Эксперт напомнил, что Украина сама сообщила о применении западных дальнобойных бомб, в частности JADM. По его словам, речь идет об авиабомбах GBU-39 и французских управляемых авиабомбах Hammer. Однако, подчеркивает Катков, террористическая Россия значительно увеличила производство собственных комплектов УМПК и производит их в огромных количествах. По его словам, вопрос в том, что JADM-ER – это новая разработка, которую воздушные силы США еще не используют. Она была создана австралийским подразделением Boeing, поэтому эти бомбы еще предстоит производить. Ситуация с бомбами SDB немного лучше, но также требует соответствующего ресурса, добавил эксперт.
По словам Каткова, в Украине все еще есть большое количество советских авиационных бомб. Он также отметил, что Украина могла бы создать аналог УМПК.
Как говорит эксперт, разница состоит в том, что вражеская авиация может использовать свои бомбы фактически в любых условиях. УМПК сбрасывается с высоты 70-80 км. оккупанты могут подняться на высоту 8-12 км, приблизиться на 50 км от линии фронта, сбросить бомбу и вернуться. Украинская авиация так не может из-за превосходства врага в воздухе, подчеркнул эксперт.
Катков также пояснил, что если Украина будет использовать аналогичные комплекты УМПК, то будет это делать в режиме так называемого кабрирования. То есть, по его словам, самолет должен подойти на малой высоте, поднять нос и на горке выпустить аналог УМПК, который пойдет по траектории к цели. Это несколько иная разработка, которая будет решать более сложные задачи, чем просто планирование, подчеркнул военный эксперт.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, каким оружием Украина может бить по РФ.
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