Стало известно, при каких обстоятельствах 18-летних все же могут мобилизовать на фронт

Комитет Верховной Рады по национальной безопасности и обороне отклонил предложения о возможной мобилизации молодых людей в возрасте от 18 лет. Как сообщил нардеп Федор Вениславский, комитет отверг идею о прохождении базовой военной службы молодыми людьми в возрасте от 18 до 24 лет по их решению в любой период, кроме времени военного положения.

Мобилизация в Украине

Если бы это предложение было поддержано, это означало бы, что после прохождения базовой военной службы молодые люди в возрасте от 18 лет получили статус военнообязанных и могли быть мобилизованы в Вооруженные Силы Украины во время военного положения.

Вениславский также ответил на вопрос, могут ли быть призваны лица, которые не учатся в вузах, но прошли подготовку и получили военную профессию до 25 лет. По его словам, если человек сознательно пошел на базовую военную подготовку в 18-19 лет, то после ее прохождения он становится военнообязанным и может быть мобилизован.

Но, подчеркнул нардеп, если человек до 24 лет не решил добровольно пройти эту подготовку, то его могут принудительно призвать ее пройти, и к 25 годам он становится военнообязанным.

При этом, как добавил нардеп Юрий Здебский, отклоненные предложения касались именно не учащихся в вузах призывников.

"Никто не намерен призывать ребят до 25 лет. Это будет только по их личному желанию"

, – подчеркнул он.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что народные депутаты отклонили правку , позволяющую мобилизовать на фронт 18-летних юношей после прохождения ими базовой военной подготовки.