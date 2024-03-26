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Стало известно, при каких обстоятельствах 18-летних все же могут мобилизовать на фронт

Молодых людей в возрасте 18-19 лет смогут мобилизовать на фронт при одном условии, сообщил в комментарии LIGA.net народный депутат Федор Вениславский. Это возможно, если человек сознательно пошел на базовую военную подготовку

сегодня, 21:08
Автор:
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Ткачик Олеся
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Комитет Верховной Рады по национальной безопасности и обороне отклонил предложения о возможной мобилизации молодых людей в возрасте от 18 лет. Как сообщил нардеп Федор Вениславский, комитет отверг идею о прохождении базовой военной службы молодыми людьми в возрасте от 18 до 24 лет по их решению в любой период, кроме времени военного положения.

Стало известно, при каких обстоятельствах 18-летних все же могут мобилизовать на фронт

Мобилизация в Украине

Если бы это предложение было поддержано, это означало бы, что после прохождения базовой военной службы молодые люди в возрасте от 18 лет получили статус военнообязанных и могли быть мобилизованы в Вооруженные Силы Украины во время военного положения.

Вениславский также ответил на вопрос, могут ли быть призваны лица, которые не учатся в вузах, но прошли подготовку и получили военную профессию до 25 лет. По его словам, если человек сознательно пошел на базовую военную подготовку в 18-19 лет, то после ее прохождения он становится военнообязанным и может быть мобилизован.

Но, подчеркнул нардеп, если человек до 24 лет не решил добровольно пройти эту подготовку, то его могут принудительно призвать ее пройти, и к 25 годам он становится военнообязанным.

При этом, как добавил нардеп Юрий Здебский, отклоненные предложения касались именно не учащихся в вузах призывников.

"Никто не намерен призывать ребят до 25 лет. Это будет только по их личному желанию"
, – подчеркнул он.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что народные депутаты отклонили правку , позволяющую мобилизовать на фронт 18-летних юношей после прохождения ими базовой военной подготовки.




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Источник: https://news.liga.net/ua/politics/news/mobilizatsiia-z-18-komitet-vidkhylyv-propozytsii-lyshe-za-vlasnym-bazhanniam-nardep
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