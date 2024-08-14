Стало известно, поддерживает ли ЕС контрнаступление ВСУ на Курщине

Европейский Союз полностью поддерживает борьбу народа Украины с российскими захватчиками. Как передает портал "Комментарии", об этом в сети X сообщил вице-президент Еврокомиссии, высокий представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель.

Жозеп Боррель. Фото: из открытых источников

В частности, высокий представитель ЕС обсудил с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой последнее развитие событий на фронте и контрнаступление в Курской области РФ.

"Я подтвердил полную поддержку Евросоюзом борьбы народа Украины. Путину не удалось сломать украинское сопротивление против его необоснованного вторжения и теперь он вынужден отходить вглубь российской территории", — подчеркнул Жозеп Боррель.

В то же время, в свою очередь, Дмитрий Кулеба во время разговора с Боррелем сосредотачивался на шагах, направленных на расширение сотрудничества между Украиной и ЕС в сфере производства и поставок вооружений.

"Я также проинформировал Жозепа о деталях операции Украины в Курской области", — отметил Кулеба.

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Также издание "Комментарии" сообщало – достаточно сдержанно и явно, намекая на поддержку Украины, уже отреагировали на события в Курской области в США, Германии. Более того, ключевые партнеры признались, что не видят чего-либо неординарного в том, что Украина использует предоставленное ими оружие во время Курской операции. Был ли Запад готов к событиям в Курской области? Судя по реакции партнеров, можно ли сказать, что Запад дал "зеленый свет" на наступление? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.



