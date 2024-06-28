Стало известно, почему Путин молчит, когда ВСУ бьют по Крыму: что понимает диктатор

Кремлевский диктатор Владимир Путин избегает комментировать недавние взрывы в Крыму, в частности, в Севастополе и не берет на себя ответственность за эти события.

Удар по Крыму

Как считает политтехнолог Михаил Шейтельман, Путин опасается международной Конвенции, определяющей, что граждане страны-агрессора не защищены от последствий войны. Поэтому Россия никогда не сообщает о пострадавших гражданах других стран в Крыму.

Шейтельман подчеркнул, что Путин всегда молчит в подобных ситуациях и не берет на себя ответственность. Также он добавил, что российский диктатор сталкивается с проблемной ситуацией.

По словам политтехнолога, важно упоминать на международных площадках, что Россия ни разу не сообщила о раненых или убитых украинцах. К примеру, в случае с Севастополем, россияне заявили о гибели пяти человек и определенном количестве раненых. Однако были ли среди них украинцы, легально находившиеся в Крыму, или это были только россияне?

С точки зрения международного права это существенная разница, говорит эксперт. По его словам, единственным документом, защищающим права граждан во время войны, является Женевская конвенция 1949 года, которая также регулирует защиту граждан на оккупированных территориях. Согласно ему, граждане всех стран, кроме страны-агрессора, подпадают под защиту. То есть граждане России не защищены международными Конвенциями, находясь в Крыму.

Именно поэтому, добавил эксперт, украинская армия имеет право уничтожать российских граждан в Крыму без учета их интересов. Например, если на пляже есть 100 российских граждан и один военный, украинские военные имеют право наносить удары ATACMS.

Шейтельман отметил, что Путин это понимает и отдает себе отчет, что комментирование ударов по Крыму может вызвать решительный ответ от Запада.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в ночь на 10 июня украинские силы нанесли удар по российским ракетным комплексам во временно оккупированном Крыму. В Генштабе сообщили об уничтожении одной установки С-400 и двух комплексов ЗРК С-300.



