Стало известно, почему отменили проведение второго саммита мира

Еще в августе после того, как Силы обороны начали операцию в Курской области стало понятно, что в ноябре не будет никакого второго саммита мира, заявил политолог Максим Яли.

Саммит мира

По его словам, говорить о мирных договорённостях в момент, когда боевые действия выходят на пик и обе стороны не воспринимают друг друга всерьёз — утопия.

"А делать вторую имитацию и париться на том, что очередной "Маврикий" присоединился к итоговом коммюнике, состоящим из 3-х пунктов "мирного плана", состоящего из 10-ти- себе дороже. Тем более, что Россия не согласится участвовать на данном этапе ни при каких условиях после "курской оплеухи" Путину"", — говорит Яли.

Тем более, добавил политолог, что сейчас все находятся в ожидании итогов президентских выборов в Соединенных Штатах.

"А подобные саммиты, для участия в которых приглашают десятки мировых лидеров, готовятся минимум полгода. Так что нет тут никакой зрады, а просто объявили то, что и так было давно очевидно людям знающим", — отметил политолог.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в Офисе президента сообщили, что второй саммит мира не состоит в ноябре, как это ожидалось ранее. Как сообщила советник главы Офиса президента Дарья Заривна, до ноября все же должны быть завершены все подготовительные работы для его проведения. По словам Заривной, сейчас проводятся конференции по каждому пункту "Формулы мира". Эти меры направлены на согласование ключевых вопросов и завершаются принятием коммюнике, которое станет основой для мирного плана, обсуждаемого на предстоящем саммите. При этом известно, что в РФ категорически отбросили возможность участия во втором саммите мира, отметив, что Кремль не будет обсуждать "формулу мира" президента Владимира Зеленского.



