Второй Глобальный саммит мира, который планировался на ноябрь 2024 г., не пройдет в указанные сроки, но подготовительные работы должны быть завершены к этому времени. Об этом рассказала советница главы Офиса президента Дарья Заривна в комментарии "Телеграфу". Она отметила, что ее команда отвечает за подготовку ключевых документов для предстоящего саммита.

Саммит мира

По словам Заривной, сейчас проводятся конференции по каждому пункту "Формулы мира". Эти меры направлены на согласование ключевых вопросов и завершаются принятием коммюнике, которое станет основой для мирного плана, обсуждаемого на предстоящем саммите.

"В ноябре Второй саммит мира еще не состоится. Но все для его подготовки уже должно быть готово. Пока что проходят тематические конференции по каждому пункту Формулы, которые заканчиваются принятием коммюнике. Основные положения этих коммюнике станут основой для предстоящего мирного плана Второго саммита", — сказала Заривна.

Она также добавила, что завершающая тематическая конференция состоится 30-31 октября в Канаде. На ней будут обсуждаться гуманитарные вопросы, в том числе освобождение военнопленных, гражданских заложников и возвращение детей. Эта встреча станет финальным этапом подготовки.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в Украине говорили о том, что Второй самому миру, вероятно, состоится в одной из стран Глобального юга. Ожидалось, что эта конференция пройдет в ноябре. Ранее сообщалось, что Украина якобы желает провести саммит до президентских выборов в США.

Также в Украине убеждали, что на Втором саммите мира будут приняты решения, которые вынудят Россию к миру.



