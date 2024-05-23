logo

BTC/USD

69516.92

ETH/USD

3835.82

LTC/USD

85.72

USD/UAH

40.15

EUR/UAH

43.65

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Стало известно, почему оккупанты беснуются и планомерно уничтожают Харьков
commentss НОВОСТИ Все новости

Стало известно, почему оккупанты беснуются и планомерно уничтожают Харьков

Российские террористы сегодня нанесли 15 ракетных ударов по Харькову. По предварительной информации погибло 6 человек, 11 – получили ранения. Под удар опять попала гражданская инфраструктура

сегодня, 12:58
Автор:
avatar

Ткачик Олеся
Поделитесь публикацией:

Российские террористы 23 мая нанесли 15 ракетных ударов по Харькову. По предварительным данным погибли 6 человек, еще 11 – получили ранения. Как сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, все удары были нанесены по гражданской инфраструктуре.

Стало известно, почему оккупанты беснуются и планомерно уничтожают Харьков

Харьков

В свою очередь мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что российские захватчики нанесли удар по транспортной инфраструктуре и одному из подразделений коммунального предприятия, которое занимается жизнеобеспечением города. Также один удар пришелся по частному предприятию. Оно занималось изготовлением печатной продукции. После удара по этому предприятию загорелся цех с бумагой.

Как подчеркнул политолог Алексей Копытько, российские террористы начали чаще и интенсивнее бомбить Харьков и этому есть несколько объяснений. Во-первых, подчеркивает эксперт, россияне не смогли решить поставленные задачи на фронте. По его словам, украинские военные в тяжелейших условиях, но все же держат оборону и наносят врагу колоссальные потери.

Во-вторых, подчеркивает политолог, жители Харькова в основной массе не испугались информационного давления, а без гуманитарного кризиса Москва своих целей не добьётся.

И, в-третьих, россияне бомбят Харьков потому, что могут.

"Потому что могут. Пока нет средств отогнать российскую авиацию и достать пусковые установки на земле",
- отметил Копытько и добавил, что Украина ведет активную работу, чтобы решить эту проблему.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о том, что президент Владимир Зеленский просит предоставить Украине хотя бы две установки ЗРК "Патриот", чтобы защитить Харьков от ракетных ударов и возможной оккупации. Но, Штаты, вместо оружия решили помочь Харькову генераторами.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: comments.ua
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости

Все новости