Стало известно, почему оккупанты беснуются и планомерно уничтожают Харьков

Российские террористы 23 мая нанесли 15 ракетных ударов по Харькову. По предварительным данным погибли 6 человек, еще 11 – получили ранения. Как сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, все удары были нанесены по гражданской инфраструктуре.

Харьков

В свою очередь мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что российские захватчики нанесли удар по транспортной инфраструктуре и одному из подразделений коммунального предприятия, которое занимается жизнеобеспечением города. Также один удар пришелся по частному предприятию. Оно занималось изготовлением печатной продукции. После удара по этому предприятию загорелся цех с бумагой.

Как подчеркнул политолог Алексей Копытько, российские террористы начали чаще и интенсивнее бомбить Харьков и этому есть несколько объяснений. Во-первых, подчеркивает эксперт, россияне не смогли решить поставленные задачи на фронте. По его словам, украинские военные в тяжелейших условиях, но все же держат оборону и наносят врагу колоссальные потери.

Во-вторых, подчеркивает политолог, жители Харькова в основной массе не испугались информационного давления, а без гуманитарного кризиса Москва своих целей не добьётся.

И, в-третьих, россияне бомбят Харьков потому, что могут.

"Потому что могут. Пока нет средств отогнать российскую авиацию и достать пусковые установки на земле", - отметил Копытько и добавил, что Украина ведет активную работу, чтобы решить эту проблему.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о том, что президент Владимир Зеленский просит предоставить Украине хотя бы две установки ЗРК "Патриот", чтобы защитить Харьков от ракетных ударов и возможной оккупации. Но, Штаты, вместо оружия решили помочь Харькову генераторами.



