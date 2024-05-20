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США удивили циничным решением о помощи Харькову

Соединенные Штаты решили помочь Харькову, страдающему от постоянных террористических обстрелов России и передали для этого города не ЗРК Patriot, как просила Украина, а 107 генераторов

сегодня, 21:25
Автор:
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Ткачик Олеся
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Соединенные Штаты отреагировали на то, что Россия уничтожает Харьков и разрушает критическую инфраструктуру города и приняли решение о помощи. Как сообщила в сети Х посол США в Украине Бриджит Бринк, Соединенные Штаты передали Украине для Харьковской области 107 генераторов.

США удивили циничным решением о помощи Харькову

Бриджит Бринк

Как сообщила Бринк, агентство США по международному развитию (USAID) предоставило 107 генераторов пяти населенным пунктам Харьковской области. По ее словам, больницы и школы с такой помощью смогут работать даже при отключении электроэнергии.

"В то время как продолжаются жестокие нападения России на Харьковщину, Соединенные Штаты поддерживают своих партнеров",
– отметила посол США в Украине.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что президент Украины Владимир Зеленский неоднократно просил у Соединенных Штатов и западных партнеров предоставить дополнительно хотя бы две установки ЗРК Patriot , чтобы уберечь Харьков от вражеских обстрелов России и помешать его оккупации. Как подчеркивал президент, ситуация в Харьковской области действительно тяжелая и нуждается в помощи западных партнеров. Он подчеркивал, что в первую очередь стране очень нужны системы противовоздушной обороны.

Кроме того, известно, что Россия пошла наступление на Харьковскую область. Западные СМИ отмечали о том, что частично в том, что это наступление стало возможным, виновны союзники Украины, в первую очередь Соединенные Штаты. Журналисты подчеркивали, что Украина видела, что Россия собирает войска вблизи границы, однако не могла ничего сделать, ведь Соединенные Штаты запретили использовать свое оружие для нанесения ударов по территории РФ. Поэтому вражеские войска рядом с границей чувствовали себя в полной безопасности, поскольку понимали, что им ничего не угрожает.




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Источник: https://x.com/intent/follow?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1792597474323890289%7Ctwgr%5E734add174d5b7af21d32b1d048d97295cf4176a8%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.eurointegration.com.ua%2Fnews%2F2024%2F05%2F20%2F7186368%2F&scre
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