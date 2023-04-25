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Стало известно, почему не произошло нового наступления на Киев и Волынь

Как следует из секретного документа Министерства обороны США, попавшего в сеть в результате масштабной утечки, слухи о новом наступлении на Киев были дезинформацией Генштаба ВС РФ

25 апреля 2023, 15:18
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Автор:

Кравцев Сергей

Информация о новом наступлении на Киев и Волынь с территории Беларуси изначально была дезинформацией Генштаба ВС РФ. цель таких слухов была одна – убедить украинскую разведку в возможности нового наступления на Украину с территории Беларуси. Это следует из секретного документа Министерства обороны США, попавшего в сеть в результате масштабной утечки. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Радио Свобода".

Стало известно, почему не произошло нового наступления на Киев и Волынь

Война в Украине. Фото: из открытых источников

В изученном "Радио Свобода" документе говорится, что операция по "оперативной маскировке" проходила с 3 по 10 февраля. Руководители Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ, по данным Пентагона, заявили, что "успешно убедили украинские разведывательные службы в возможности совместного российско-белорусского наступления с белорусской территории". 


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С этой целью в РБ перебрасывали "Искандер-М" и другое вооружение, проводили учения мобилизованных и лётно-тактические учения.

В Вооруженных силах Украины также якобы сочли, что обучение в Беларуси мобилизованных для 2-й гвардейской мотострелковой дивизии ВС РФ и подготовка подразделений 6-й мотострелковой дивизии 3 армейского корпуса РФ является попыткой России скрытно сформировать боеготовые подразделения для наступления на Волынском направлении – для создания помех в доставке западной военной помощи Киеву.

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Также издание "Комментарии" сообщало – в Госдепе США отреагировали на "миротворческие" порывы президентов Франции и Бразилии, а также некоторых республиканцев, пытающихся усадить Киев и Москву за стол переговоров. Заместитель пресс-секретаря Госдепартамента США Ведант Пател подчеркивает, что в ходе переговоров нельзя ставить Россию и Украину на один уровень, потому что первая стремится стереть границы второй, а вторая пытается защитить свою жизнь. О чём говорит "миротворческий хоровод" последнего времени? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.




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Источник: https://www.svoboda.org/a/sluhi-o-novom-nastuplenii-na-kiev-byli-dezinformatsiey-genshtaba-vs-rf/32378541.html
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