Стало известно, почему Маск изменил свою позицию по поводу войны в Украине

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Slava Kot
Илон Маск в первые дни полномасштабного вторжения активно снабжал терминалы Starlink в Украине и критиковал Россию. Однако впоследствии позиция Илона Маска из защитника Украины превратилась в критика, призывающего сесть за стол переговоров с Россией и уступить свои территории. Издание Forbes назвало ключевой момент, повлиявший на взгляды Маска в войне в Украине.
Илон Маск. Фото из открытых источников
Американский миллиардер Илон Маск поставлял терминалы Starlink в Украину, потому что Россия в первые дни активно пыталась уничтожить интернет-инфраструктуру в Украине. Затем Маск объединился с USAID, чтобы отправить в Киев еще тысячи спутниковых терминалов. Такие быстрые действия Маска правительство назвало "спасительной гуманитарной помощью".
Впоследствии Илон Маск опубликовал в соцсети X заявления тогдашнего главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, обвинившего основателя SpaceX в поддержке "фашистских сил" Украины, и намекал на месть.
Однако через несколько месяцев после полномасштабного вторжения Маск изменил свою позицию по поводу войны и поддержки Украины. Издание Forbes указывает, что вероятной причиной этого стало общение с послом России в США Анатолием Антоновым. Как указывает биограф Маска Уолтер Айзексон, российский посол заявил, что Москва ответит на украинское нападение на оккупированный Крым окончательным уничтожением.
В своей биографии Маск также подтвердил угрозы России. По его словам, помощь Украине "может привести к ядерной войне – с частичной ответственностью Starlink". Именно с этого момента Маск изменил свою позицию.
Когда украинские силы пытались совершить масштабную атаку на Черноморский флот вблизи Крыма с помощью подводных беспилотников, наполненных взрывчаткой, Маск выключил покрытие Starlink. Руководство Украины тогда призвало Маска снова вернуть интернет-связь, однако американский миллиардер отказался.
Во время обмена сообщений в соцсети X Маск предупредил Зеленского, что "попытка вернуть Крым повлечет за собой массовую гибель, вероятно, неудачу и риск ядерной войны". Кроме того, в отрывке из биографии Маска указано, что владелец SpaceX заверил посла РФ Антонова: "Starlink использовался только в оборонных целях".
Таким образом, российские угрозы ядерной войны смогли повлиять на Илона Маска, начавшего все больше критиковать Украину в войне и делать неоднозначные заявления о необходимости прекратить войну и отдать украинские территории РФ.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Илон Маск предлагает Украине мирные переговоры и назвал территории, которые будут утерянные.
Также "Комментарии" писали о заявлении Маска, в котором он настоял, что Украина должна была заключить мирное соглашение с Россией еще в прошлом году.
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