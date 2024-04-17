Стало известно, почему Маск изменил свою позицию по поводу войны в Украине

Илон Маск в первые дни полномасштабного вторжения активно снабжал терминалы Starlink в Украине и критиковал Россию. Однако впоследствии позиция Илона Маска из защитника Украины превратилась в критика, призывающего сесть за стол переговоров с Россией и уступить свои территории. Издание Forbes назвало ключевой момент, повлиявший на взгляды Маска в войне в Украине.



Илон Маск. Фото из открытых источников

Американский миллиардер Илон Маск поставлял терминалы Starlink в Украину, потому что Россия в первые дни активно пыталась уничтожить интернет-инфраструктуру в Украине. Затем Маск объединился с USAID, чтобы отправить в Киев еще тысячи спутниковых терминалов. Такие быстрые действия Маска правительство назвало "спасительной гуманитарной помощью".

Впоследствии Илон Маск опубликовал в соцсети X заявления тогдашнего главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, обвинившего основателя SpaceX в поддержке "фашистских сил" Украины, и намекал на месть.

Однако через несколько месяцев после полномасштабного вторжения Маск изменил свою позицию по поводу войны и поддержки Украины. Издание Forbes указывает, что вероятной причиной этого стало общение с послом России в США Анатолием Антоновым. Как указывает биограф Маска Уолтер Айзексон, российский посол заявил, что Москва ответит на украинское нападение на оккупированный Крым окончательным уничтожением.

"Посол прямо сказал ему (Маску), что украинская атака на Крым приведет к ядерному ответу", – рассказал Айзексон.

В своей биографии Маск также подтвердил угрозы России. По его словам, помощь Украине "может привести к ядерной войне – с частичной ответственностью Starlink". Именно с этого момента Маск изменил свою позицию.

Когда украинские силы пытались совершить масштабную атаку на Черноморский флот вблизи Крыма с помощью подводных беспилотников, наполненных взрывчаткой, Маск выключил покрытие Starlink. Руководство Украины тогда призвало Маска снова вернуть интернет-связь, однако американский миллиардер отказался.

Во время обмена сообщений в соцсети X Маск предупредил Зеленского, что "попытка вернуть Крым повлечет за собой массовую гибель, вероятно, неудачу и риск ядерной войны". Кроме того, в отрывке из биографии Маска указано, что владелец SpaceX заверил посла РФ Антонова: "Starlink использовался только в оборонных целях".

Таким образом, российские угрозы ядерной войны смогли повлиять на Илона Маска, начавшего все больше критиковать Украину в войне и делать неоднозначные заявления о необходимости прекратить войну и отдать украинские территории РФ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Илон Маск предлагает Украине мирные переговоры и назвал территории, которые будут утерянные.

Также "Комментарии" писали о заявлении Маска, в котором он настоял, что Украина должна была заключить мирное соглашение с Россией еще в прошлом году.