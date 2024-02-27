Стало известно, почему корейский сценарий нельзя применить для прекращения войны в Украине

В мире снова поднимают тему "заморозки" войны в Украине. Среди всего прочего предлагают и так называемый "корейский сценарий", когда боевые действия прекращены, но мирный договор не подписан. Однако Богданов подчеркивает, что он совершенно не подходит Украине.

Юрий Богданов

Эксперт напомнил, что при "корейском сценарии" обе враждующие стороны истощены настолько, что уже не могут проводить никаких боевых действий. По его словам, Корейский полуостров за 3 года войны имел примерно 15% по отношению к целому жилому фонду, состояние перманентного полуголода и разрушенную экономику, плюс совокупно погибло где-то 10% населения.

"При этом я не исключаю, что такой сценарий возможен в будущем. Когда обе стороны будут по-настоящему истощены. К этому идет, если ни Украина и партнеры, ни Россия не смогут "перевернуть доску" на поле боя",

– подчеркнул Богданов.

При этом он добавил, что на данный момент ни одна из враждующих сторон не имеет внутреннего коллапса в своих странах. Кроме того, российский диктатор Владимир Путин не готов обсуждать никакие мирные предложения, разве что капитуляцию Украины.

Богданов предупредил, если Кремлю сейчас дать возможность "заморозить" войну, он использует это время для того, чтобы укрепить внутренний контроль, а также стабилизировать экономику. Кроме того, российский диктатор за это время попытается по-настоящему интегрировать оккупированные украинские территории, включая Крым в российское пространство.

"Да, ища возможность "корейского сценария" в мечтах стать Южной Кореей, было бы полезно не реализовать "вьетнамский сценарий". И не стать Южным Вьетнамом. Кстати, где он?

– добавил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Президент Чехии Петр Павел заявил, что война в Украине не закончится быстро. По его словам, после переизбрания Владимира Путина снова президентом России, Кремль будет пытаться и дальше оккупировать украинские территории.