Стало известно, планируют ли США в ближайшее время передавать Украине свои F-16

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Кравцев Сергей
США не намерены в ближайшее время передавать самолеты F-16 Украине в рамках авиационной коалиции, созданной партнерами. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью газете Helsingin Sanomat заявил замминистра обороны США Фрэнка Кендалла.
Истребитель F-16. Фото: из открытых источников
Замминистра, отвечающий за военно-воздушные силы США, заявил, что Соединенные Штаты не планируют в ближайшее время передавать Украине свои F-16.
По словам Кендалла, текущая помощь удовлетворяет нынешние потребности Украины. F-16 пообещали Украине Дания и Нидерланды, являющиеся членами НАТО.
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Также издание "Комментарии" сообщало — 13 августа МИД РФ вызвал временного поверенного в делах посольства Молдовы в Москве, указывая, что якобы на территории страны размещаются переданные Западом украинские самолеты F-16. В Молдове отреагировали на эти заявления, указав, что Россия опирается на информацию с фейковых новостяй в интернет.
Министерство иностранных дел Молдовы выразило сожаление, что Россия опирается на дезинформацию в интернете и призвало МИД РФ "не распространять ложные сведения о нашей стране".
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