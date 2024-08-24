Стало известно, планируют ли США в ближайшее время передавать Украине свои F-16

США не намерены в ближайшее время передавать самолеты F-16 Украине в рамках авиационной коалиции, созданной партнерами. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью газете Helsingin Sanomat заявил замминистра обороны США Фрэнка Кендалла.

Истребитель F-16. Фото: из открытых источников

Замминистра, отвечающий за военно-воздушные силы США, заявил, что Соединенные Штаты не планируют в ближайшее время передавать Украине свои F-16.

"Я об этом не знаю", — сказал он в интервью финскому изданию.

По словам Кендалла, текущая помощь удовлетворяет нынешние потребности Украины. F-16 пообещали Украине Дания и Нидерланды, являющиеся членами НАТО.

"Соединенные Штаты помогают обучать пилотов вместе с нашими партнерами, и на следующий год будет существенный прогресс в объеме обучения", — добавил он.

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Также издание "Комментарии" сообщало — 13 августа МИД РФ вызвал временного поверенного в делах посольства Молдовы в Москве, указывая, что якобы на территории страны размещаются переданные Западом украинские самолеты F-16. В Молдове отреагировали на эти заявления, указав, что Россия опирается на информацию с фейковых новостяй в интернет.

Министерство иностранных дел Молдовы выразило сожаление, что Россия опирается на дезинформацию в интернете и призвало МИД РФ "не распространять ложные сведения о нашей стране".

"В связи с этим МИД отмечает, что российское министерство иностранных дел, к сожалению, получает информацию из фейковых новостей в интернете. Молдова не принимает и не будет принимать оружие и военную технику, в том числе самолеты, предназначенные для Украины", — сообщили в МИДе Молдовы.



