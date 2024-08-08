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Перспективы расширения коалиции по F-16: Кулеба рассказал о важных переговорах

Дмитрий Кулеба с главой МИД Норвегии обсудили перспективы расширения коалиции по F-16

сегодня, 15:02
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Кравцев Сергей

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел разговор с главой МИД Норвегии Бартом Эйде. Они обсудили расширение авиационной коалиции. Как передает портал "Комментарии", об этом глава МИД Украины сообщил у себя в Twitter (X).

Перспективы расширения коалиции по F-16: Кулеба рассказал о важных переговорах

Истребитель F-16. Фото: из открытых источников

"Я разговаривал с министром иностранных дел Норвегии Бартом Эйде, чтобы согласовать следующие шаги по привлечению новых стран в процесс внедрения формулы мира", — отметил министр.

Дмитрий Кулеба поблагодарил Норвегию за ее участие в коалиции по передаче Украине истребителей F-16.

"Мы обсуждали расширение этой инициативы", — заявил глава МИД.

Министр отметил, что ценит усилия Норвегии увеличить помощь Украине, а также ее решение предпринять дополнительные шаги по укреплению энергетической системы Украины.

Отметим, Дмитрий Кулеба был одним из первых кто намекнул о прибытии в Украину западных самолетов.

11 июля в интервью "24 Каналу" топ-дипломат заявил, что сейчас уже можно сказать, что нет никаких сомнений в том, что этим летом в украинском небе появятся современные истребители F-16. Речь идет о первой волне поставок. 

При этом глава внешнеполитического ведомства Украины уточнил, что по понятным причинам он не может поделиться маршрутом самолетов F-16. Когда их украинцы увидят в украинском небе, то, по мнению министра, все вопросы будут сняты. 

"Мы обещали, что летом 2024-го в украинском небе будут биться F-16, и это обещание выполнено". Это только первая волна. На самом деле нам нужно больше самолетов, и вопрос поставки, поступление первой волны F-16 уже решен", — подчеркнул глава МИД.




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