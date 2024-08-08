Перспективы расширения коалиции по F-16: Кулеба рассказал о важных переговорах

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Кравцев Сергей
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел разговор с главой МИД Норвегии Бартом Эйде. Они обсудили расширение авиационной коалиции. Как передает портал "Комментарии", об этом глава МИД Украины сообщил у себя в Twitter (X).
Истребитель F-16. Фото: из открытых источников
Дмитрий Кулеба поблагодарил Норвегию за ее участие в коалиции по передаче Украине истребителей F-16.
Министр отметил, что ценит усилия Норвегии увеличить помощь Украине, а также ее решение предпринять дополнительные шаги по укреплению энергетической системы Украины.
Отметим, Дмитрий Кулеба был одним из первых кто намекнул о прибытии в Украину западных самолетов.
11 июля в интервью "24 Каналу" топ-дипломат заявил, что сейчас уже можно сказать, что нет никаких сомнений в том, что этим летом в украинском небе появятся современные истребители F-16. Речь идет о первой волне поставок.
При этом глава внешнеполитического ведомства Украины уточнил, что по понятным причинам он не может поделиться маршрутом самолетов F-16. Когда их украинцы увидят в украинском небе, то, по мнению министра, все вопросы будут сняты.
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