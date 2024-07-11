Обещание по F-16 выполнено: Кулеба сделал важное заявление

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Кравцев Сергей
Сейчас уже можно сказать, что нет никаких сомнений в том, что этим летом в украинском небе появятся современные истребители F-16. Речь идет о первой волне поставок. Впрочем, в Украине нуждается больше самолетов. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью "24 Каналу" заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Истребитель F-16. Фото: из открытых источников
При этом глава внешнеполитического ведомства Украины уточнил, что по понятным причинам он не может поделиться маршрутом самолетов F-16. Когда их украинцы увидят в украинском небе, то, по мнению министра, все вопросы будут сняты.
По словам Дмитрия Кулебы, Украина работает на перспективу – над увеличением количества самолетов, которые будут переданы Украине. Речь идет не только о F-16, но и о получении других западных моделей судов. В частности, МиГ-29, находящиеся на вооружении дружественных стран.
Кроме того, министр подчеркнул, что все системы Patriot, которые можно будет найти в мире и привезти в Украину, будут привезены.
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