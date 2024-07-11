Обещание по F-16 выполнено: Кулеба сделал важное заявление

Сейчас уже можно сказать, что нет никаких сомнений в том, что этим летом в украинском небе появятся современные истребители F-16. Речь идет о первой волне поставок. Впрочем, в Украине нуждается больше самолетов. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью "24 Каналу" заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Истребитель F-16. Фото: из открытых источников

При этом глава внешнеполитического ведомства Украины уточнил, что по понятным причинам он не может поделиться маршрутом самолетов F-16. Когда их украинцы увидят в украинском небе, то, по мнению министра, все вопросы будут сняты.

"Мы обещали, что летом 2024-го в украинском небе будут биться F-16, и это обещание выполнено". Это только первая волна. На самом деле нам нужно больше самолетов, и вопрос поставки, поступление первой волны F-16 уже решен", — подчеркнул глава МИД.

По словам Дмитрия Кулебы, Украина работает на перспективу – над увеличением количества самолетов, которые будут переданы Украине. Речь идет не только о F-16, но и о получении других западных моделей судов. В частности, МиГ-29, находящиеся на вооружении дружественных стран.

"Это непрерывный процесс, потому что нет такого момента в войне, когда ты говоришь: "Фух, я все сделал, F-16 прилетели, Patriot приехали, можно расслабиться". Ни в коем случае! Еще один вопрос не решился, а мы уже начинаем работать над следующим", — подчеркнул Дмитрий Кулеба.

Кроме того, министр подчеркнул, что все системы Patriot, которые можно будет найти в мире и привезти в Украину, будут привезены.

"Все системы Patriot, которые можно будет найти в мире и привезти в Украину, — они все будут привезены. Это может занять где-то больше времени, где-то меньше, но Украина нуждается в этом щите, и она его получит", — сказал топ-дипломат.

Читайте также на портале "Комментарии" — закроют ли союзники полностью небо над Украиной: какой нюанс с F-16.



