Россия обвинила Молдову в размещении украинских F-16: в Кишиневе ответили

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Slava Kot
13 августа МИД РФ вызвал временного поверенного в делах посольства Молдовы в Москве, указывая, что якобы на территории страны размещаются переданные Западом украинские самолеты F-16. В Молдове отреагировали на эти заявления, указав, что Россия опирается на информацию с фейковых новостяй в интернет.
Истребитель F-16. Фото из открытых источников
Министерство иностранных дел Молдовы выразило сожаление, что Россия опирается на дезинформацию в интернете и призвало МИД РФ "не распространять ложные сведения о нашей стране".
После заверения, что украинских самолетов F-16 нет на территории Молдовы, дипломатическое учреждение упрекнуло Россию в отношении Приднестровья, политически и военно опирающегося на поддержку РФ.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что республиканец Линдси Грэм рассказал об изменении политики США в отношении пилотов истребителей F-16. Американский политик призвал пилотов в отставке приезжать в Украину для защиты ее воздушного пространства, пока украинские пилоты проходят обучение.
Также "Комментарии" писали о количестве западных истребителей, прибывших в Украину.
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