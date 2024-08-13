Россия обвинила Молдову в размещении украинских F-16: в Кишиневе ответили

13 августа МИД РФ вызвал временного поверенного в делах посольства Молдовы в Москве, указывая, что якобы на территории страны размещаются переданные Западом украинские самолеты F-16. В Молдове отреагировали на эти заявления, указав, что Россия опирается на информацию с фейковых новостяй в интернет.



Истребитель F-16. Фото из открытых источников

Министерство иностранных дел Молдовы выразило сожаление, что Россия опирается на дезинформацию в интернете и призвало МИД РФ "не распространять ложные сведения о нашей стране".

"В связи с этим МИД отмечает, что российское министерство иностранных дел, к сожалению, получает информацию из фейковых новостей в интернете. Молдова не принимает и не будет принимать оружие и военную технику, в том числе самолеты, предназначенные для Украины", — сообщили в МИДе Молдовы.

После заверения, что украинских самолетов F-16 нет на территории Молдовы, дипломатическое учреждение упрекнуло Россию в отношении Приднестровья, политически и военно опирающегося на поддержку РФ.

"Молдова является нейтральным государством, и ее ведомства и дальше будут придерживаться принципа нейтралитета. В этой связи МИД напоминает, что единственной страной, незаконно размещающей войска и боеприпасы на территории Молдовы без согласия власти, является Россия", — подчеркнули в молдавском ведомстве.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что республиканец Линдси Грэм рассказал об изменении политики США в отношении пилотов истребителей F-16. Американский политик призвал пилотов в отставке приезжать в Украину для защиты ее воздушного пространства, пока украинские пилоты проходят обучение.

Также "Комментарии" писали о количестве западных истребителей, прибывших в Украину.