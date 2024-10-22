Стало известно основное предназначение войск КНДР на войне в Украине

Южнокорейская и украинская разведка сообщили, что КНДР готовит тысячи солдат для отправки в РФ в качестве помощи Путину на войне в Украине. Кроме того, часть северокорейских военных уже прибыла на полигоны в Россию для военных учений. Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко назвал основную задачу, которую будут выполнять войска КНДР на войне в Украине.



Северокорейские военные. Фото из открытых источников

Лейтенант Андрей Коваленко считает, что Кремль сначала будет использовать войска КНДР на своей территории в основном, как ресурс для создания защитных линий. По его словам, это позволит России получить дополнительных военных для войны на территории Украины.

"Живая корейская сила также будет использоваться для рытья окопов и сооружения других фортификаций. Этим корейцы разгрузят российскую пехоту в пропорциональном количестве", — отмечает Коваленко.

Руководитель Центра противодействия дезинформации объясняет, что пехота имеет множество функций, а северокорейские военные позволят получить дополнительный ресурс.

"Пехота — это не только воевать, но еще и очень много рыть и работать лопатами. Соответственно, когда кто-то роет за тебя, ты можешь воевать", — указывает офицер.

По его словам, кроме того, военные КНДР будут смешаны с бурятами и якутами в российских батальонах для ведения войны в Украине.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что появилась первая реакция Северной Кореи на присутствие ее солдат в России для помощи Кремлю в войне против Украины.



Также "Комментарии" писали, что в Южной Корее считают, что Путин может заплатить КНДР ядерными технологиями за северокорейских военных.