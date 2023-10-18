Стало известно об огромных потерях России

Потери личного состава российских войск за 17 октября увеличились на 620 до 290 050 убитыми. Об этом, как сообщают "Комментарии", говорится в сообщении Генерального штаба Вооруженных сил Украины в социальной сети Facebook.

Оккупанты потеряли сотни тысяч человек в Украине

За прошедшие сутки ВСУ уничтожили также: 1 самолет, (всего — 319), 6 вертолетов (всего — 323), 2 танка (всего — 4981), 15 боевых бронированных машин (всего — 9420), 8 артиллерийских систем (всего — 694), 10 беспилотников (всего – 5301) и 1 крылатую ракету (всего — 1534).

Напомним, что в августе газета The New York Times, ссылаясь на оценочные данные Белого дома, утверждала, что общие боевые потери сторон в войне в Украине достигли полумиллиона человек, включая раненых и убитых военнослужащих ВСУ и армии России. Потери армии России, по данным американцев, больше. Утверждалось, что на войне погибли до 120 тысяч россиян и примерно 170-180 тысяч были ранены. Украина же, как писало издание, могла потерять до 70 тысяч убитыми и до 120 тысяч ранеными.

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов опроверг данные американского издания, которые касались потерь ВСУ.

Тем временем, Кулеба прокомментировал "отказ" Израиля Зеленскому. Израиль не ответил согласием на заявку Зеленского о визите на "землю обетованную".

Сколько граждан Украины сейчас не могут спасти из сектора Газа. Ситуация в секторе Газа ужасная, отметил посол Украины в Израиле.

А в некоторых областях ударит +30 градусов. В части регионов температура воздуха хоть и не будет такой жаркой, но поднимется до 18...23 градусов.