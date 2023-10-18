В некоторых областях ударит +30 градусов: когда и где изменится погода в Украине

Ситуация с погодой в украинских регионах, несмотря на существенное похолодание, которое сейчас, на выходные кардинально изменится, вернется тепло. На территории некоторых областей столбик термометра "перепрыгнет" на летние показатели, а в некоторых местах даже будет жарко – 30 градусов. Такая высокая температура ожидается в эту субботу, 21 октября.

Погода в Украине (фото из открытых источников)

Ситуацию с прогнозом погоды на эти дни уточняет синоптик Наталья Диденко .

Она объяснила скачки минусовых и жарких температур этого месяца. Как утверждает Диденко, до этого прогностические модели показали, что по выходным будто должен быть мокрый снег и сильный холод. Однако ситуация с погодой резко изменилась. Наша территория находится на так называемой линии распределения холодного и теплого воздуха и сейчас метеорологические модели показали внезапное потепление.

Как отметила прогнозистка, столбик термометра 21 октября будет показывать почти летние плюсы, а в южных регионах ожидается до 25…30 градусов.

При этом летняя жара будет на территории Одесской области, частично на территории Николаевской, и в соседних с Одесщиной регионах. областях. Однако на территории некоторых областей будет холодно. Например, на территории Черниговской и Сумской областей прогнозируется только +7 +9.

"В субботу (21 октября – ред.) никакого тебе снега и, напротив, повышения температуры воздуха до невероятных +15, +19 градусов, в центре до +18, +23 градусов, а на юге до +25, +30 градусов", – отмечает синоптикиня.

По ее прогнозу, в четверг, 19 октября, никакие серьезные осадки в нашей стране не предусматриваются. Вокруг будет преимущественно сухая погода, только в областях рядом с Карпатами существует вероятность небольших осадков.

"На юге и, соответственно, на морях, ожидается сильный ветер. Температура воздуха самая низкая будет на севере и западе, +9 +12 градусов, на востоке, юге и в центральной части Украины +12, +19 градусов. Ночные и утренние туманы", — продолжила Диденко.

В Киеве 19 октября осадков не будет, но тепла будет меньше. Ночью температура воздуха будет от +2 до +5 градусов, а в дневные часы – от +9 до +11 градусов.

В пятницу, 20 октября, атмосферный фронт придет с дождями в Украину. Осадки не прогнозируются только в южных регионах.

"Будет почти везде тепло, +12, +18, на юге до +22 градусов. Но на севере холодно, днем всего +6-+12 градусов", — сказала Диденко.

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