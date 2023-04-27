Стало известно об использовании Россией новых образцов военной техники

Новый тип системы артиллерийской разведки "Пенициллин" стала использовать в войне с Украиной Россия. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на военного эксперта Олега Жданова. При этом, он оценивает ее, как "малоэффективную".

Олег Жданов

- Действительно, она не использует радиоволны, она — звукотепловая, — рассказывает Жданов. — Она принимает звуковые сигналы и тепловое отражение от пуска ракет и залпов артиллерии. Испытания были закончены в 2018 году. В 2019-м ее поставили на вооружение, но в оборонзаказе ее практически не было. Есть несколько экспериментальных образцов, она не пошла в серию, поэтому они в единичных экземплярах находятся на линии фронта.

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Эффективность новой системы, по словам Жданова, "вызывает много вопросов".

- Ее максимальная дальность 25 километров. На 25 километров она может "увидеть" запуск баллистической или крылатой ракеты. А артиллерийский залп она "видит" на расстоянии 10-15 километров, самое большее. Она малоэффективная, — говорит Жданов. — А если сильные ветер и низкая температура, когда тепловое излучение минимально, когда звук сносится ветром? Если сильный ветер — большая погрешность.

При этом американские радары артиллерийской разведки, которые поставляются ВСУ, обеспечивают глубину контроля в 10-50 километров.

Как хвалятся российские разработчики комплекса, в 1Б75 "Пенициллин" используются четыре звукотепловых локатора, большая стабилизационная платформа и оптико-электронный модуль для определения шумов и кинетической энергии. Он оснащён шестью обычными и шестью тепловизионными камерами для высокоскоростной сортировки данных. Дальность радиосвязи с внешними абонентами достигает 40 км. Он может корректировать огонь как одной батареи, так и поочерёдно каждой батареи дивизиона. Комплекс эффективно работает в любое время суток при температуре от минус 40 до плюс 50 градусов Цельсия. Система устанавливается на шасси "Камаза", её разведывательный оптико-электронный модуль крепится на подъёмной мачте. Отличие "Пенициллина" от американских РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 в том, что в его работе не используются радиоволны, поэтому его нельзя засечь радиотехническими средствами и подавить системами радиоэлектронной борьбы, говорят разработчики этой системы артразведки.

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