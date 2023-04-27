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Стало известно об использовании Россией новых образцов военной техники

Россия стала использовать в войне с Украиной "Пенициллин"

27 апреля 2023, 15:14
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Автор:

Константин Куликов

Новый тип системы артиллерийской разведки "Пенициллин" стала использовать в войне с Украиной Россия. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на военного эксперта Олега Жданова. При этом, он оценивает ее, как "малоэффективную".

Стало известно об использовании Россией новых образцов военной техники

Олег Жданов

- Действительно, она не использует радиоволны, она — звукотепловая, — рассказывает Жданов. — Она принимает звуковые сигналы и тепловое отражение от пуска ракет и залпов артиллерии. Испытания были закончены в 2018 году. В 2019-м ее поставили на вооружение, но в оборонзаказе ее практически не было. Есть несколько экспериментальных образцов, она не пошла в серию, поэтому они в единичных экземплярах находятся на линии фронта.


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Эффективность новой системы, по словам Жданова, "вызывает много вопросов".

- Ее максимальная дальность 25 километров. На 25 километров она может "увидеть" запуск баллистической или крылатой ракеты. А артиллерийский залп она "видит" на расстоянии 10-15 километров, самое большее. Она малоэффективная, — говорит Жданов. — А если сильные ветер и низкая температура, когда тепловое излучение минимально, когда звук сносится ветром? Если сильный ветер — большая погрешность.

При этом американские радары артиллерийской разведки, которые поставляются ВСУ, обеспечивают глубину контроля в 10-50 километров.

Как хвалятся российские разработчики комплекса, в 1Б75 "Пенициллин" используются четыре звукотепловых локатора, большая стабилизационная платформа и оптико-электронный модуль для определения шумов и кинетической энергии. Он оснащён шестью обычными и шестью тепловизионными камерами для высокоскоростной сортировки данных. Дальность радиосвязи с внешними абонентами достигает 40 км. Он может корректировать огонь как одной батареи, так и поочерёдно каждой батареи дивизиона. Комплекс эффективно работает в любое время суток при температуре от минус 40 до плюс 50 градусов Цельсия. Система устанавливается на шасси "Камаза", её разведывательный оптико-электронный модуль крепится на подъёмной мачте. Отличие "Пенициллина" от американских РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 в том, что в его работе не используются радиоволны, поэтому его нельзя засечь радиотехническими средствами и подавить системами радиоэлектронной борьбы, говорят разработчики этой системы артразведки.

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