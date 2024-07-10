Стало известно о первой детской жертве среди пациентов Охматдета после ракетного удара

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко сообщил о смерти первого ребенка в результате ракетного обстрела больницы "Охматдет", произошедшего 8 июля. Маленький мальчик скончался в одной из больниц Киева, куда срочно был транспортирован после атаки.

Трагедия в Киеве: умер первый ребенок в результате атаки на Охматдет

Маленький пациент находился в критическом состоянии в отделении реанимации "Охматдет" в момент, когда произошел обстрел. Несмотря на все усилия медицинских работников, состояние мальчика ухудшалось, а затем его жизнь и вовсе оборвалась.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко выразил соболезнования семье умершего и заявил, что такие акты терроризма не останутся безнаказанными.

“Приносим свои искренние соболезнования родным малышам. Никогда не простим российских террористов, которые убивают наших детей”, — написал он.





Ранее "Комментарии" писали, что на момент обстрела в больнице находились 627 маленьких пациентов, 50 из них получили ранения. Обстрел унес жизни двух человек. Об этом сообщили в пресс-службе больницы.

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