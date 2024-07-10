logo

BTC/USD

57475.09

ETH/USD

3017.38

LTC/USD

64.61

USD/UAH

40.95

EUR/UAH

44.25

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Стало известно о первой детской жертве среди пациентов Охматдета после ракетного удара
commentss НОВОСТИ Все новости

Стало известно о первой детской жертве среди пациентов Охматдета после ракетного удара

На момент обстрела в больнице находились 627 маленьких пациентов.

10 июля 2024, 18:50
Автор:
avatar

Черновалова Кристина
Поделитесь публикацией:

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко сообщил о смерти первого ребенка в результате ракетного обстрела больницы "Охматдет", произошедшего 8 июля. Маленький мальчик скончался в одной из больниц Киева, куда срочно был транспортирован после атаки.

Стало известно о первой детской жертве среди пациентов Охматдета после ракетного удара

Трагедия в Киеве: умер первый ребенок в результате атаки на Охматдет

Маленький пациент находился в критическом состоянии в отделении реанимации "Охматдет" в момент, когда произошел обстрел. Несмотря на все усилия медицинских работников, состояние мальчика ухудшалось, а затем его жизнь и вовсе оборвалась.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко выразил соболезнования семье умершего и заявил, что такие акты терроризма не останутся безнаказанными.

“Приносим свои искренние соболезнования родным малышам. Никогда не простим российских террористов, которые убивают наших детей”, — написал он.

Стало известно о первой детской жертве среди пациентов Охматдета после ракетного удара - фото 2

Ранее "Комментарии" писали, что на момент обстрела в больнице находились 627 маленьких пациентов, 50 из них получили ранения. Обстрел унес жизни двух человек. Об этом сообщили в пресс-службе больницы.

Читайте также на портале "Комментарии" — в результате вчерашнего обстрела Киева погибла молодая врач-акушерка Светлана Поплавская. Девушка работала в клинике "Адонис", пострадавшей от атаки. Светлана недавно вернулась из декретного отпуска и успела поработать всего несколько дней.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости

Все новости