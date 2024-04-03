Стало известно, на каком направлении РФ может начать свое наступление и каких целей планирует достичь

На самом деле планы окупантов по дальнейшим военным действиям в Украине не являются тайной, ведь они закреплены в их Конституции, куда были внесены 5 украинских областей, говорит Роман Свитан. Поэтому, по его мнению, захватчики сконцентрируются на полной оккупации именно этих территорий.

Война в Украине

Военный эксперт считает, что в первую очередь россияне попытаются организовать наступление в Донецкой и Луганской областях. Дальше уже может идти Запорожская и Херсонская области. При этом, добавил он, от этих территорий очень далеко до Киева, поэтому, по всей видимости, захватчики туда не пойдут.

При этом, как подчеркнул Свитан, армия окупантов насчитывает полмиллиона человек, однако не стоит забывать, что они растянуты по всей линии фронта, составляющей 1500 км. Именно поэтому, добавляет он, даже столь большой армии будет трудно удержать оккупированную территорию. Поэтому эксперт предполагает, что россияне все же сконцентрируются на оккупации Донецкой и Луганской областей.

Эксперт считает, что у страны-агрессора нет ресурса, чтобы начинать боевые действия против стран НАТО. Для этого ей пришлось бы выводить часть войск из Украины. Однако, добавляет Свитан, действия России сложно прогнозировать, ведь она не пользуется логикой и военной целесообразностью.

Что касается Украины и ее возможного наступления, то, по словам эксперта, Силы обороны были бы в Крыму еще в 2023 году, если бы западные партнеры выполнили свои обещания и предоставили Украине необходимое оружие и снаряжение.

При этом, добавляет Свитан, если Украина получит все необходимое, то может подготовить свое наступление. По его мнению, сначала Силы обороны будут отвоевывать Крым, а потом уже Донбасс.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что по мнению ссылающихся на офицеров западных СМИ ситуация на фронте тяжелая , возможно, РФ сможет его прорвать.