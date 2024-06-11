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Стало известно, на каких направлениях россияне пойдут в наступление в ближайшее время

Оккупанты пойдут в наступление в двух областях, чтобы отвлечь Силы обороны от Донецкой области, сказал в эфире Эспрессо военный эксперт Дмитрий Снегирев

сегодня, 17:23
Автор:
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Ткачик Олеся
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Российские захватчики пытаются использовать на фронте так называемую тактику "тысячи порезов", сказал военный эксперт Дмитрий Снегирев. По его словам, речь идет о том, что оккупанты одновременно наносят удары по нескольким направлениям. Цель таких действий, говорит эксперт, отвлечь внимание от основного направления российского наступления.

Стало известно, на каких направлениях россияне пойдут в наступление в ближайшее время

Оккупанты

При этом, как утверждает Снегирев, основным направлением для российских захватчиков является Донецкая область, а именно: Покровское, Кураховское и Краматорское направления.

"Поэтому не исключаю, что в ближайшие дни будет резкая активизация противника на Харьковском и Сумском направлениях",
– отметил эксперт.

При этом, по его словам, тех сил, которые российские захватчики сосредоточили в районе Сумской области, недостаточно для проведения широкомасштабной операции.

Снегирев считает, что события, которые произошли в Сумские области накануне, можно назвать разведкой боем. При этом он обратил внимание на то, что информацию, распространенную Рамзаном Кадыров по оккупации Рыжевки, опровергла сама российская сторона.

"Это так называемые рейдовые действия разведывательно-диверсионных групп. Такая тактика является устойчивой для российских окупантов",
– подчеркнул военный эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о том, что Рамзан Кадыров распространил информацию об оккупации села Рыжевка в Сумской области, которая впоследствии оказалась банальным фейком.

При этом, как подчеркнул президент Владимир Зеленский, захватчики действительно попытался реализовать там операцию пропагандистского характера. По утрам русский флаг в деревне уничтожен, присутствия оккупанта нет.




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Источник: https://espreso.tv/viyna-z-rosiyeyu-nayblizhchimi-dnyami-mozhe-vidbutisya-rizka-aktivizatsiya-rf-na-dvokh-napryamkakh-viyskoviy-ekspert-snegirov
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Обсуждения

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5.10

сегодня, 16:41

хтозна не нападуть ще й на сумську та й в охтиркі було ?


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