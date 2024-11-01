Стало известно, на чем настаивали союзники Украины перед вторжением РФ: Зеленский отказался

Перед началом полномасштабного вторжения российских войск в Украину западные союзники допускали, что россияне могут ликвидировать президента Украины Владимира Зеленского. Поэтому советовали ему записать видеозавещание. Как передает портал "Комментарии", об этом в проекте USA-UA: Секретные файлы Белого дома рассказал бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

Министр рассказал, что на конференции в Мюнхене вице-президент США Камала Гаррис рекомендовала Владимиру Зеленскому рассмотреть возможность формирования правительства в изгнании, а также подумать над военными шагами для подготовки Украины к ведению партизанской войны.

Бывший глава украинского МИД также напомнил, что ему в феврале 2022 года советовали не возвращаться в Киев.

"Мне послал сообщение один человек, большой друг Украины, и когда я сказал, что я возвращаюсь, он говорит: "Нужно, чтобы Зеленский записал видеозавещание", — рассказал Дмитрий Кулеба.

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Также издание "Комментарии" сообщало – в настоящее время существует два реальных сценария развития боевых действий. За первым из них фронт просто посыпается. Россияне захватят всю Украину, но во время партизанской войны часть территории удастся отстоять. По второму сценарию войну просто заморозят. Такое мнение высказал командир 2-го штурмового батальона Третьей отдельной штурмовой бригады Дмитрий Кухарчук.

Ранее "Комментарии" писали – альтернативой Плану победы Украины, который уже представил президент Владимир Зеленский, является наблюдение за масштабным геноцидом Украины. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в эфире "24 канала" сделал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.



