Стало известно, куда пытались попасть россияне во время утренней атаки на Киев

Сегодняшняя ракетная атака на Киев была направлена на правительственный квартал в центре столицы, заявил в эфире телемарафона руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

Ракетный удар

По его словам, цель этой атаки отличалась от предыдущей, состоявшейся 26 августа. Тогда, говорит эксперт, применялось больше "Шахедов", а сейчас использовалось большое количество баллистических и крылатых ракет, чтобы попытаться прорвать эшелонированную оборону Киева.

"А вот баллистика в большом количестве плюс крылатые ракеты явно были направлены на то, чтобы попытаться пройти эшелонированную оборону Киева. И это уже была не ГЭС цель, как в прошлый раз, хотя они не отказались от ударов по энергетике, а вероятной целью было, того, что известно сейчас, как раз центр города – правительственный квартал, расположение наших спецслужб – разведки и контрразведки", — сказал Мусиенко.

Эксперт подчеркнул, что Россия пыталась создать впечатление, что способна преодолеть украинскую ПВО, чтобы вызвать панику в Киеве. То есть, говорит Мусиенко, россияне хотели ударить по центру принятия решений, создать картинку уязвимости Киева, особенно сейчас, когда в обществе есть напряжение из-за событий под Покровском, дискуссии по операциям в Курской области России, катастрофу F-16 и гибель пилота.

Он добавил, что враг хотел показать, что ПВО уязвимо не только над Москвой, но и Киевом.

"Как оказалось ПВО над Москвой не столь эффективно как казалось даже нам. Две атаки дронов – в ходе первой все сбивается, а в ходе второй – не все сбивается, а это значит, что есть дырки, есть уязвимость", — подчеркнул Мусиенко.

В то же время Мусиенко подчеркнул, что Россия не отказалась от ударов по объектам энергетики. По его мнению, эти атаки могут готовиться в будущем, ведь они исчерпали некоторые запасы для этой атаки, что может привести к временной паузе перед следующей попыткой.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что россияне выбрали новую тактику для обстрелов Украины.



