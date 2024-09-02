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Стало известно, куда пытались попасть россияне во время утренней атаки на Киев

На этот раз россияне хотели атаковать правительственный квартал

сегодня, 15:53
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Ткачик Олеся

Сегодняшняя ракетная атака на Киев была направлена на правительственный квартал в центре столицы, заявил в эфире телемарафона руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

Стало известно, куда пытались попасть россияне во время утренней атаки на Киев

Ракетный удар

По его словам, цель этой атаки отличалась от предыдущей, состоявшейся 26 августа. Тогда, говорит эксперт, применялось больше "Шахедов", а сейчас использовалось большое количество баллистических и крылатых ракет, чтобы попытаться прорвать эшелонированную оборону Киева.

"А вот баллистика в большом количестве плюс крылатые ракеты явно были направлены на то, чтобы попытаться пройти эшелонированную оборону Киева. И это уже была не ГЭС цель, как в прошлый раз, хотя они не отказались от ударов по энергетике, а вероятной целью было, того, что известно сейчас, как раз центр города – правительственный квартал, расположение наших спецслужб – разведки и контрразведки", — сказал Мусиенко.

Эксперт подчеркнул, что Россия пыталась создать впечатление, что способна преодолеть украинскую ПВО, чтобы вызвать панику в Киеве. То есть, говорит Мусиенко, россияне хотели ударить по центру принятия решений, создать картинку уязвимости Киева, особенно сейчас, когда в обществе есть напряжение из-за событий под Покровском, дискуссии по операциям в Курской области России, катастрофу F-16 и гибель пилота.

Он добавил, что враг хотел показать, что ПВО уязвимо не только над Москвой, но и Киевом.

"Как оказалось ПВО над Москвой не столь эффективно как казалось даже нам. Две атаки дронов – в ходе первой все сбивается, а в ходе второй – не все сбивается, а это значит, что есть дырки, есть уязвимость", — подчеркнул Мусиенко.

В то же время Мусиенко подчеркнул, что Россия не отказалась от ударов по объектам энергетики. По его мнению, эти атаки могут готовиться в будущем, ведь они исчерпали некоторые запасы для этой атаки, что может привести к временной паузе перед следующей попыткой.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что россияне выбрали новую тактику для обстрелов Украины.




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