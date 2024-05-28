Стало известно, кто заставил Швецию поставить на паузу поставки Украине истребителей Gripen

Министр Швеции Пол Йонсон сообщил, что его страна решила отказаться от планов по поставке Украине истребителей Gripen. При этом известно, что в прошлом году официальный Киев приступил к обсуждению со Швецией возможности поставок истребителей Gripen. При этом шведская сторона сообщила, что оценит возможность отправки самолетов, произведенных шведским оборонным подрядчиком Saab.

Gripen

Как подчеркнул министр обороны Пол Йонсон, Швеция поставила на паузу свои планы, поскольку к ней с таким призывом обратились несколько стран.

"Это связано с тем, что сейчас основное внимание уделяется внедрению системы F-16", – отметил Йонсон.

По его словам, на сегодняшний день основное внимание украинской стороны сосредоточено именно на выполнении программы F-16. При этом он подчеркнул, что поставка Gripen Киеву пока не отвечает взглядам коалиции на внедрение двух систем истребительной авиации одновременно.

Впрочем, Йонсон не исключил, что в будущем Швеция может поставлять Украине истребители Gripen.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Украина вот уже несколько лет не может дождаться поставок истребителей F -16. Сначала их отказывались оказывать, поскольку такие действия союзников, вроде бы, будут способствовать эскалации войны в Россией. Затем начался долгий процесс обучения украинских пилотов и технического персонала. Учеба уже почти завершена.

При этом известно, что американские истребители Украине передаст Бельгия , впрочем, она уже заявила о том, что ее можно использовать исключительно на территории Украины.

Также известно, что к появлению американских истребителей активно готовятся в России и разработают новые ракеты класса "воздух-воздух". Эксперты говорят, что западные партнеры снова дали врагу время для подготовки и минимизации рисков.



